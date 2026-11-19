İl ve ilçe örgütlerinden gelen talepler doğrultusunda yapılan düzenlemeyle kongre süreci yaklaşık iki ay ileriye alındı. Kararda, mutlak butlan davasına ilişkin Yargıtay sürecinin etkili olduğu bildirilirken, kadro değişikliklerinin şubat ayındaki delege seçimlerine kadar sürmesi bekleniyor. Özel ve İmamoğlu eksenindeki isimlerin tasfiyesine devam edilmesi, Kılıçdaroğlu’na muhalif kesimlerle ise uzlaşı zemini aranması üzerinde durulurken, parti içi hesaplaşma 2027 yazına taşındı. Alınan kararla Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile parti içi muhalefetin örgütlerde yeni bir güç dengesi oluşturma mücadelesi de uzadı. Yargıtay’daki kurultay davasına ilişkin hukuki sürecin sonucunun beklendiği CHP’de, delege seçimlerine kadar parti yönetiminin örgütlerdeki kadro değişikliklerini sürdürmesi bekleniyor.

DELEGE SEÇİMLERİNE KADAR TASFİYE SÜRECEK

Parti kulislerine yansıyan bilgilere göre, delege seçimlerine kadar CHP’de parti yönetimine yakın olmayan kadrolara yönelik değişiklikler devam edecek. Özellikle Özel ve İmamoğlu ekseninde hareket eden isimlerin parti yönetimindeki ve örgütlerdeki etkisinin azaltılmasına yönelik adımlar sürdürülecek. Bu süreçte il ve ilçe örgütlerinde yeni görevlendirmeler ve yönetim değişikliklerinin gündeme gelebileceği bildiriliyor.

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