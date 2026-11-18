Buna göre, parti üyelerinin listeleri 12 Kasım 2026 ile 16 Ocak 2027 tarihleri arasında ilçe başkanlıklarında askıya çıkarılacak. Askı sürecinin tamamlanmasının ardından ilçe kongresi delege seçimleri 28 Kasım'da başlayacak ve 21 Şubat 2027'de sona erecek. Yeni takvime göre ilçe kongreleri 27 Şubat-28 Mart 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İl kongreleri ise 3 Nisan'da başlayıp 2 Mayıs'ta tamamlanacak. Kurultay tarihi, il kongrelerinin tamamlanmasının ardından Parti Meclisi tarafından belirlenecek.
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