İstanbul'da bugünden itibaren kuvvetli lodos fırtınasının etkili olması bekleniyor. Meteoroloji, Marmara Bölgesi için fırtına uyarısında bulunurken, İstanbul'un da aralarında bulunduğu 9 il için sarı kodlu uyarı yayınladı. Cuma akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenen rüzgarın, kısa süreli hamlelerle saatte 50 ila 85 kilometre hızla eseceği öngörülüyor. Fırtınanın gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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