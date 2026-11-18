MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuştu. Türkiye’nin COP31 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 31. Taraflar Konferansı’na (COP31) ev sahipliği yapmaya başladığını hatırlatan Bahçeli, “95 ülkeden 102 devlet başkanı ve liderin katıldığı, çok sayıda temsilcinin yer aldığı zirvede Türkiye bir kez daha küresel diplomasinin merkezi haline gelmiş, uluslararası diplomasi açısından gücünü pekiştirmiştir” dedi.

AHENKLİ YAKLAŞIM İÇİNDE

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in eğitim sistemine geleneğin ruhu ve günün gerçeği ile ahenkli bir yaklaşım içinde çözümler aradığını anlatan Bahçeli, Milli Eğitim Bakanı'nın şahsına yönelik ortaya konulan bazı sözlerin sadece bir ezber, kaba bir propaganda ve hamaset olduğuna işaret etti. Eğitim kurumlarında yaşanan elim olayların odağı eğitim sistemine çevirdiğini söyleyen Bahçeli, şöyle konuştu: “Eğitim sadece okullara ve bu okullarda görev yapan aziz öğretmenlerimize havale edilecek bir süreç de değildir.”

ÇOCUKLAR GERÇEKLİKTEN KOPUYOR

“Bugün eğitim süreçlerini doğrudan etkileyen harici faktörler vardır. Görsel ve dijital medyanın yarattığı sanal dünyada şahit oldukları gerçek üstü yaşamlar, şiddete meylettiren oyunlar; şiddeti ve ahlaksızlığı normalleştiren dizilerle gerçeklikten kopan çocuklar ve gençler, gerçekle sanal arasındaki ince çizgiyi kaybettiklerinde hem kendilerine hem de topluma zarar verme potansiyeline sahip kişiliklere dönüşebiliyorlar.”

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DİZİLERİN OLUMSUZ ETKİLERİ VAR

“Gerek dünyada gerekse ülkemizde yaşadığımız elim olaylara benzer vakalarda bu oyunların, dizilerin olumsuz etkileri kolaylıkla tespit edilmiştir. Bunun için etkin tedbirlerin alınması zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Bugün dünyada birçok ülkede dijital içerikler, sosyal medya ve oyunlara erişim çeşitli şekillerde kısıtlanmaya çalışılmaktadır. Bu noktada bizim de gerekli adımları atmamızın zamanı gelmiştir, hatta geçmektedir.”

İki bakandan ziyaret

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün iki kritik görüşme yaptı. Bahçeli önce Adalet Bakanı Akın Gürlek sonrasında da İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile bir araya geldi.

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