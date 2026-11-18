Programda 5’i Arapça, 30’u Türkçe olmak üzere 35 tebliğ sunuldu. Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut Ay, Hâlidîliğin Osmanlı’nın son döneminden bugüne dini, ilmi, sosyal, siyasi ve kültürel alanlarda etkili olduğunu belirtti. Ay, geleneğin Türk-Kürt kardeşliğinin güçlenmesinde ve ortak kültürel bağların korunmasında önemli rol oynadığını söyledi. Prof. Dr. İrfan Gündüz, Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî’nin ilim ve irfanı birleştiren anlayışını ve Hâlidîliğin teşkilatlanma yapısını anlattı. Sultan II. Abdülhamid’in tekkelere verdiği öneme de değinen Gündüz, bu kurumların maddi ve manevi otorite arasında bağ kurduğunu belirtti. Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz ise Hâlidî tekkelerinin İstanbul’un ilmi, sosyal ve kültürel hayatındaki etkilerini değerlendirdi. Yılmaz, rabıtanın Arap, Kürt ve Türk Müslümanlar arasında kardeşlik ve birlik anlayışını güçlendirdiğini ifade etti. Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç da gençlerin manevi boşluğunun giderilmesinde tasavvufi birikimden yararlanılması gerektiğini vurguladı.

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Hayat

'Osmanlı’dan Günümüze Hâlidîlik: Tarih, Toplum ve Kültür Sempozyumu' gerçekleştirildi: 35 tebliğ sunuldu