Çocukların sosyal medya kullanımına yönelik düzenlemelerin ardından yapay zekanın olası etkileri de gündeme geldi. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Nazım Elmas, öğrencilerin derslerinden günlük yaşamlarına kadar pek çok konuda yapay zekaya başvurduğunu belirterek bu durumun düşünme ve problem çözme becerileri üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Yapay zeka kullanımının düşünme becerilerini zayıflatabileceğine ilişkin araştırmalar bulunduğunu kaydeden Elmas, henüz toplumsal ölçekte ciddi bir risk tablosuyla karşılaşılmadığını ancak olası tehditlerin önceden belirlenmesi gerektiğini ifade etti.

RİSK OLUŞURSA YENİ DÜZENLEME

Yapay zekanın çocuklar üzerindeki olası olumsuz etkilerinin takip edilmesi gerektiğini vurgulayan Elmas, “İlerleyen dönemde bir risk faktörüyle karşılaşırsak ya da arşivlemelerimiz neticesinde gündeme gelirse, yapay zeka ile ilgili de yeni düzenleme hayata geçirilebilir” dedi.

YAŞ DOĞRULAMASI E-DEVLET'TEN

Sosyal medyada yaş doğrulaması ve çocuklara yönelik hizmetleri kapsayan düzenleme ise 1 Kasım itibarıyla yürürlüğe girdi. Sosyal medya platformlarının yazılımlarının e-Devlet'e entegre edileceğini açıklayan Elmas, yeni sistemin işleyişini anlattı. Elmas, “Artık sosyal medya hesabı açmak isteyen vatandaşlar, başvuru sürecinde e-Devlet'e yönlendirilecek. Sistem üzerinden yaş doğrulaması yapılacak. Eğer başvuru yapan çocuğun hesabı varsa, sistem bu hesabı kendi içinde otomatik olarak iptal edecek. Kullanıcının tekrar e-Devlet'e girmesine gerek kalmayacak” ifadelerini kullandı.

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16 yaşından küçük çocukların mevcut sosyal medya hesaplarının kapatılması için 31 Mart 2027'ye kadar süre tanındı. Bu tarihe kadar platformların sistemlerini yeni düzenlemeye uygun hale getirmesi bekleniyor.

Sahte ‘doğrulama’ mesajlarına itibar etmeyin

Yeni düzenlemeyi fırsata çevirmek isteyen dolandırıcılara karşı da uyarıda bulunan Nazım Elmas, vatandaşların yaş doğrulama bahanesiyle gönderilen sahte bağlantılara dikkat etmesini istedi. Kötü niyetli kişilerin “Hesabınız kapatılacak” ve “Yaş doğrulamanızı hemen yapın” ifadelerini içeren SMS, e-posta ve sosyal medya bağlantılarıyla kişisel ve finansal bilgileri ele geçirmeye çalışabileceğini belirtti. Elmas, vatandaşların bu tür bağlantılara itibar etmemelerini, doğru bilgi için BTK ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının resmi internet sayfalarını takip etmelerini istedi.

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