Yarım asırlık dosyalar kapandı

Yargıda yarım asır boyunca devam eden taşınmaz davası karara bağlandı. İstanbul’un Silivri ilçesinde 1972 yılında açılan ve 2 bin metrekarelik alanı ilgilendiren dava, 54 yıl sonra 62’nci duruşmada sonuçlandı. Antalya’nın Kaş ilçesinde ise 1994 yılından bu yana süren kadastro davasında da 32 yıl sonra karar verildi.