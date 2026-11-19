CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’ndaki usulsüzlük iddialarına ilişkin ceza davasında karar çıktı. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 9 sanık hakkında 2 yıl 1’er ay hapis cezası ve siyasi yasak kararı verdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Hüseyin Yaşar ve Özgen Nama ise beraat etti.
DELEGELERE PARA VERİLDİ
Mahkeme, İmamoğlu’nun yanı sıra Özgür Çelik, Rıza Akpolat, Baki Aydöner, Erkan Aydın, Mehmet Kılınçarslan, Metin Gülerkaya, Nihat Yeşiltaş ve Serhat Can Eş hakkında mahkûmiyet kararı verdi. İddianamede sanıklar hakkında 4-5 Kasım 2023’teki kurultayda delegelere para verildiğine, iş ve adaylık vaatlerinde bulunulduğuna yer verilmişti.
BUTLAN DOSYASI HÂLEN YARGITAY’DA
Kurultayın iptaline ilişkin hukuk davasında ise süreç devam ediyor. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, 21 Mayıs 2026’da kurultayın mutlak butlan nedeniyle geçersiz olduğuna karar vermişti. Temyiz edilen dosya Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'ne gönderildi. Yargıtay'ın incelemesi bekleniyor.
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