Muğla'nın Ortaca ilçesinde, küçükbaş hayvanların kayıt altına alınmasına yönelik küpeleme ve kimliklendirme çalışmaları devam ediyor.
Dalaklı Mahallesi'ndeki küçükbaş hayvancılık işletmelerinde, Ortaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Birimi ekipleri tarafından 2026 Yılı Küçükbaş Hayvan Kimliklendirme Kampanyası kapsamında çalışma gerçekleştirildi.
Kuzu ve oğlaklara kulak küpesi takıldı
İşletmelerde bulunan kuzu ve oğlakların kulaklarına küpe takılarak kimliklendirme işlemleri yapıldı.
Hayvan hareketlerinin izlenebilirliği, hastalıkların önlenmesi ve kontrolü açısından küçükbaş hayvanların kayıt altına alınmasının önem taşıdığı belirtildi.
İlçe genelindeki küpeleme ve kimliklendirme çalışmalarının, hayvan sağlığının korunması, kayıtlı hayvancılığın yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir hayvansal üretimin desteklenmesi amacıyla Ortaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından devam edeceği bildirildi.
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