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İzmir'deki meralar, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün iş birliğiyle yeniden canlandırılacak.

Bergama'daki 12 merada, iki kurum arasında imzalanan protokol kapsamında çalı temizliği canlandırma çalışması yürütülecek. 11 hayvan içme suyu göleti de Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak.

Tarımda iklim krizinin tehdidi altındaki meraların yeniden canlandırılması ve yeni su kaynaklarının oluşturulması amacıyla iki kurum, "Mera Islahı İş Birliği Protokolü"nü imzaladı.

Protokolle Bergama'da 12 merada ortak ıslah çalışmaları yürütülmesi kararı alındı.

11 hayvan içme suyu göleti yapımı, mevcut göletlerin bakımı ve meralarda çalı temizliği faaliyetleri İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek.

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Bölgeye yeni su kaynakları kazandırılırken meraların güçlendirilmesi de sağlanacak.

Kurumlar arasındaki dayanışma modeliyle hayata geçirilecek projede, çalı temizliği çalışmaları sırasında meralarını geçici bir süre kullanamayacak olan ve Tarım Bilgi Sistemi (TBS) ile Hayvancılık Bilgi Sistemine (HBS) kayıtlı üreticilere, yem kaybı yaşamamaları için yem bitkisi desteği sağlanacak.

Hedef, çalışmaları iki yıl içinde bitirmek

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından kabul edilen protokolün, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'nün onay sürecinin tamamlanmasının ardından 2027 yılında uygulamaya alınması planlanıyor.

İki yıl içinde tamamlanması hedeflenen çalışmaların kırsal kalkınmaya, doğal ekosistemin korunmasına ve üreticilerin daha verimli hayvancılık yapmasına katkı sağlaması bekleniyor.

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IHA Bergama'daki meralarda ıslah çalışması yapılacak; keçi sürüsü, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün imzaladığı protokol kapsamında mera ve göletlerin canlandırılmasını bekliyor

IHA Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi yetkilileri, Bergama'daki meraların ıslahına yönelik protokol kapsamında hayvan barınaklarını inceledi.

Göletler mera hayvancılığını destekliyor

İlçelerde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce hayata geçirilen hayvan içme suyu göletleri, hayvanların su ihtiyacını karşılıyor ve mera hayvancılığına destek oluyor.

Orman yangınlarıyla mücadelede alternatif su kaynakları arasında yer alan göletler, yaban hayatı için de önemli bir su kaynağı oluşturuyor.

İzmir genelinde bugüne kadar tamamlanan 316 hayvan içme suyu göleti, yeni protokolle birlikte daha da yaygınlaştırılacak.

IHA Kuraklık nedeniyle suyu azalan ve yeşil renge bürünen Bergama'daki gölet, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün imzaladığı Mera Islahı protokolüyle 11 hayvan içme suyu göleti yapılacak bölgelerden biri

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