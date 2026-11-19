COP31'in onuncu gününde bin 500 dron gökyüzünde görsel şölen sundu
Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya’da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı’nın (COP31) 10’uncu gününde gerçekleştirilen dron gösterisi izleyenleri büyüledi. Aynı anda havalanan bin 500 dronun gökyüzünde oluşturduğu kelebek, lale, dünya ve balık figürleri Antalya semalarında görsel şölen sunarken, yerli ve yabancı katılımcılar o anları cep telefonlarıyla kaydetti.
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