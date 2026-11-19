Jandarma ekiplerinin Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlediği operasyonda 13 tarihi eser ile 1 dedektör ele geçirildi.
Ortak çalışma, edinilen bilgilere göre, Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM), Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (NSM), Asayiş Komando Bölük Komutanlığı ile Bomba Arama ve Mayın Arama Köpek Unsurlarınca yürütüldü.
Şüphelinin adresinde arama yapıldı
Kültürel mirasın korunmasına yönelik yürütülen 'Anadolu Mirası Operasyonu' kapsamında, F.S. isimli şüphelinin adresinde arama yapıldı.
Adreste yapılan aramada 13 adet tarihi eser ile 1 adet dedektör ele geçirilerek el konuldu.
F.S. ve M.S.S. isimli şahıslar hakkında, olayla ilgili alınan talimatlar doğrultusunda 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan adli tahkikat başlatıldı.
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