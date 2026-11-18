Bilecik'in Osmaneli ilçesinde kontrolden çıkan hurda yüklü tır devrildi, kazada 1 kişi yaralandı.
Tır yolun sağ tarafına devrildi
Pamukova-İznik yolu üzerinde, Osmaneli ilçesine bağlı Beşevler köyü mevkiinde meydana gelen kazada B.Ö. idaresindeki 41 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafına devrildi.
Tırda yolcu olarak bulunan A.A.Ö. kazada yaralandı.
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan acil servis ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı yaralı, ambulansla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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