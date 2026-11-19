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Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Sabri Serhan Olcay, KOAH’ın belirtileri, risk faktörleri ve tedavisi hakkında bilgi vererek uzun süreli öksürük, balgam ve nefes darlığı şikâyetlerinin ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi.

Dünya KOAH Günü kapsamında açıklama yapan Olcay, vatandaşları Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) konusunda bilgilendirdi.

Belirtiler ciddiye alınmalı

Olcay, hava yollarında kalıcı daralma ve nefes alıp vermede güçlükle seyreden kronik bir akciğer hastalığı olan KOAH’ın en sık görülen belirtileri arasında, özellikle efor sırasında ortaya çıkan nefes darlığı, uzun süreli öksürük ve balgam çıkarma şikâyetlerinin yer aldığını ifade etti.

Şikâyetlerin yaşlılığa veya sigara kullanımına bağlanıp ihmal edilmesinin erken tanıyı geciktirebileceğine işaret eden Olcay, belirtilerin ciddiye alınması gerektiğini vurguladı.

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Sigara en önemli risk faktörlerinden biri

Pasif içicilik, hava kirliliği, mesleki toz ve dumanlara maruz kalma ile odun ve kömür gibi yakıtların dumanını solumanın da hastalık riskini artırdığını dile getiren Olcay, sigara kullanımının KOAH’ın en önemli risk faktörlerinden biri olduğunu kaydetti.

Erken tanı ve düzenli takip

Sigaranın bırakılması, uygun ilaç tedavileri ve pulmoner rehabilitasyonla belirtilerin kontrol altına alınabildiğini, hastalığın ilerlemesinin yavaşlatılarak yaşam kalitesinin artırılabildiğini söyleyen Olcay, KOAH tanısının hekim değerlendirmesi ve solunum fonksiyon testi (spirometri) ile konulduğunu aktardı.

Düzenli hekim kontrollerinin de aksatılmaması gerektiğini söyleyen Olcay, akciğer sağlığının korunması için tütün ürünlerinden ve dumandan uzak durulması, düzenli fiziksel aktivite yapılması, hekim tarafından önerilen aşıların yaptırılması ve ilaçların doğru teknikle, düzenli kullanılması gerektiğini dedi.

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KOAH’ta erken tanı, doğru tedavi ve düzenli takibin yaşam kalitesinin korunmasında önemli rol oynadığını belirten Olcay, uzun süren öksürük, balgam çıkarma ve nefes darlığı şikâyetleri bulunanların vakit kaybetmeden Göğüs Hastalıkları Polikliniğine başvurmaları gerektiğini ifade etti.

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