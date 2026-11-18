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Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Gazi Gülbaş, küresel ölçekte önemli bir halk sağlığı sorunu olan KOAH’ın sıklığının yaşlanan nüfusla giderek arttığını belirterek, “Ülkemizde tanı yetersizliği daha belirgin olup, KOAH ile yaşayan her 10 kişiden yalnızca 1’inin hastalığının tanısını aldığı bildirilmektedir” dedi.

KOAH’ın (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı) küresel ölçekte yaygınlaşmasında önemli rol oynayan etkenler arasında nüfusun giderek yaşlanması, tütün ürünlerinin kullanımı, hava kirliliği ve mesleki zararlı maruziyetler gibi çevresel risk faktörleri yer alıyor.

Dünya genelinde en önemli ölüm nedenleri arasında üçüncü sırada yer alan hastalığın belirtileri, çoğu zaman sinsi ilerlediği için geç fark edilebiliyor.

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Medicana International Ankara Hastanesi'nden Prof. Dr. Gazi Gülbaş, KOAH’ın erken tanı ve tedaviyle kontrol altına alınabilen bir hastalık olduğunu belirterek toplumda farkındalığın artırılması gerektiğini vurguladı.

Gülbaş, “Hastalığın başlıca belirtileri nefes darlığı, uzun süreli öksürük ve balgam çıkarmadır. Bugün Dünya genelinde yaklaşık 400 milyon kişinin KOAH ile yaşadığı tahmin edilmektedir. Bu hastaların yaklaşık yüzde 80’i düşük ve orta gelirli ülkelerde bulunur ve her yıl yaklaşık 4 milyon kişi bu hastalık nedeniyle hayatını kaybeder. Bu ölümlerin de yüzde 90’dan fazlası yine düşük ve orta gelirli ülkelerde gerçekleşir" diye konuştu.

Hastaların büyük bölümü hastalığını bilmiyor

Tanı yetersizliğinin KOAH’ın en önemli sorunlarından biri olduğunu söyleyen Gülbaş, hastalığın belirtilerinin sıklıkla yaşlanmanın veya fiziksel aktivitenin azalmasının doğal bir sonucu olarak değerlendirildiğini belirtti.

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Gülbaş sözlerine şöyle devam etti:

“Solunum fonksiyon testiyle KOAH tanısı saptanan her 10 kişiden yaklaşık 8’i daha önce hastalık tanısı almamıştır. Ülkemizde ise tanı yetersizliği daha belirgin olup, KOAH ile yaşayan her 10 kişiden yalnızca 1’inin hastalığının tanısını aldığı bildirilmektedir. Bu tablo, hastalığın erken dönemde fark edilmesi ve risk grubundaki kişilerin değerlendirilmesi gerektiğini açıkça ortaya koyuyor.”

İlaçları doğru kullanmak tedavinin önemli bir parçası

Tanı alan hastalarda tedaviye uyumun da önemli bir sorun olduğunu dile getiren Gülbaş, araştırmaların tedaviye başlanan hastaların yalnızca yüzde 20-35’inin tedavisini doğru şekilde uygulayabildiğini gösterdiğini ifade etti.

Özellikle inhaler ilaçların yanlış teknikle kullanılmasının tedaviden beklenen yararı azaltabileceğini söyleyen Gülbaş, “KOAH tedavisinde yalnızca uygun ilacın reçete edilmesi yeterli değildir. Hastanın inhaler cihazını doğru kullanması, ilaçlarını düzenli alması ve tedaviye uyumunun takip edilmesi gerekir. Bu nedenle hasta eğitimi, tedavinin ayrılmaz bir parçasıdır” ifadelerini kullandı.

Nefes darlığı ve kronik öksürük hafife alınmamalı

KOAH açısından risk taşıyan bireylerin ve solunum yakınmaları bulunan kişilerin göğüs hastalıkları uzmanına başvurması gerektiğini belirten Gülbaş, özellikle 35 yaş ve üzerindeki, tütün dumanına, hava kirliliğine, mesleki toz ve kimyasal maddelere maruz kalan kişilerin değerlendirilmesinin önem taşıdığını kaydetti.

Birinci derece akrabalarında KOAH bulunanların, erken yaşam döneminde sık alt solunum yolu enfeksiyonu geçirenlerin, çocukluk çağı astımı bulunanların ve tüberküloz öyküsü olanların da risk açısından değerlendirilmesi gerektiğini aktardı.

Gülbaş, KOAH tanısının yalnızca belirtilere veya risk faktörlerine dayanılarak konulamayacağını söyledi ve şunları ekledi:

“Kesin tanı için hastanın klinik olarak değerlendirilmesi ve uygun koşullarda yapılan solunum fonksiyon testi (spirometri) ile kalıcı hava akımı kısıtlanmasının gösterilmesi gerekir. Özellikle nefes darlığı, kronik öksürük ve balgam çıkarma şikâyetleri olan kişilerin bu belirtileri normal kabul ederek ertelememesi önemlidir.”

KOAH ile yaşamda düzenli takip

KOAH tanısı alan bireylerin hastalıklarını kontrol altında tutabilmeleri ve yaşam kalitelerini koruyabilmeleri için bazı alışkanlıklara dikkat etmeleri gerektiğini ifade eden Gülbaş, önerilerini şöyle sıraladı:

“Tütün ürünlerinden uzak durulmalı, pasif içicilik dâhil zararlı çevresel maruziyetlerden kaçınılmalı. Hekimin önerdiği aşılar düzenli olarak yaptırılmalı. İlaçlar doğru teknikle ve düzenli kullanılmalı. Dengeli ve yeterli beslenmeye özen gösterilmeli. Hekimin uygun gördüğü ölçüde fiziksel olarak aktif kalınmalı. Göğüs hastalıkları uzmanının önerdiği aralıklarla düzenli kontroller sürdürülmeli.”

Daha iyi bir yaşam için erken tanı ve tedavi

18 Kasım Dünya KOAH Günü’nün 'Daha İyi Bir Yaşam İçin Erken Tanı ve Tedavi' teması, KOAH’ta erken tanının, hastalığa uygun ve etkili tedaviye zamanında başlanmasının ve risk faktörlerinden korunmanın önemine dikkat çekiyor.

KOAH’ın önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu dile getiren Gülbaş, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Erken tanı, doğru tedavi, risk faktörlerinden korunma ve düzenli hekim takibiyle KOAH hastalığının ilerlemesi ve alevlenme riski yönetilebilir, hastaların yaşam kalitesi artırılabilir. Hastalığın erken dönemde tanınması ve uygun tedaviye zamanında başlanması hayati önem taşır. Nefes darlığı, uzun süreli öksürük ve balgam gibi belirtiler göz ardı edilmemeli; erken değerlendirme için sağlık kuruluşlarına başvurulmalıdır.”

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