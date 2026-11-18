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Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Attila Önmez, gereksiz ve yanlış antibiyotik kullanımının, daha önce kolaylıkla tedavi edilebilen enfeksiyonları ilaçlara karşı daha dirençli hale getirebildiğini belirtti.

Hastanenin yaptığı açıklamada görüşlerine yer verilen Önmez, 18 Kasım Avrupa Antibiyotik Farkındalık Günü kapsamında antibiyotiklerin doğru kullanımının önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gereksiz antibiyotik kullanımının toplum sağlığı açısından ciddi sonuçlar doğurabileceğini söyleyen Önmez, antibiyotiklerin bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde önemli bir yere sahip olduğunu, yanlış kullanımın ise zamanla ilaçların etkisini azaltabildiğini dile getirdi.

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Antibiyotik direnci büyüyen bir halk sağlığı sorunu

Önmez, antibiyotik direncinin giderek büyüyen bir halk sağlığı sorunu olduğunu söyleyerek şu değerlendirmede bulundu:

"Antibiyotikler modern tıbbın en önemli tedavi araçlarından biridir. Ancak gereksiz ve yanlış kullanıldıklarında bakteriler bu ilaçlara karşı direnç geliştirebilir. Bu durum, daha önce kolaylıkla tedavi edilebilen enfeksiyonların ilerleyen dönemlerde çok daha zor tedavi edilmesine neden olabilir. Bugün gereksiz kullanılan bir antibiyotik, gelecekte gerçekten ihtiyaç duyulduğunda etkisiz kalabilir. Burada önemli olan yalnızca bireyin kendi sağlığı değil, toplumun genel sağlığıdır. Çünkü dirençli bakteriler insanlar arasında yayılabilir."

Antibiyotikler virüslere karşı etkili değil

Grip, nezle ve soğuk algınlığı gibi hastalıkların büyük çoğunluğunun virüslerden kaynaklandığını, antibiyotiklerin ise virüslere karşı etkili olmadığını anlatan Önmez, sonbahar ve kış aylarında artan üst solunum yolu enfeksiyonlarında antibiyotik kullanımına ilişkin yanlış inanışların yaygın olduğunu vurguladı.

Dolayısıyla burun akıntısı, öksürük veya boğaz ağrısı yaşayan herkesin antibiyotik kullanmasının doğru olmadığını söyleyen Önmez, "Gereksiz antibiyotik kullanımı iyileşme süresini kısaltmadığı gibi ishal, alerjik reaksiyonlar ve bağırsak mikrobiyotasında değişiklikler gibi istenmeyen etkilere yol açabilir. Hastanın antibiyotiğe ihtiyaç duyup duymadığına, muayene ve gerekli görülen tetkikler sonucunda hekim karar vermelidir." ifadelerini kullandı.

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"Antibiyotiklerin etkisini korumak, gelecekteki tedavi olanaklarını korumak anlamına da geliyor"

Doç. Dr. Önmez, antibiyotik direncinin günlük hayatta karşılaşılan enfeksiyonların yanı sıra modern tıbbın pek çok önemli uygulamasını da tehdit ettiğini dile getirerek şunları söyledi:

"Antibiyotikler yalnızca sık görülen bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılmıyor. Büyük cerrahi girişimler, organ nakilleri, yoğun bakım uygulamaları ve kanser tedavileri sırasında gelişebilen bakteriyel enfeksiyonların kontrolünde de kritik rol oynuyor. Antibiyotik direncinin artması, bu hastalarda enfeksiyonların tedavisini zorlaştırabilir, hastanede yatış sürelerini uzatabilir ve ciddi komplikasyon riskini artırabilir. Bu nedenle antibiyotiklerin etkisini korumak, gelecekteki tedavi olanaklarını korumak anlamına da geliyor."

Doktor önerisi dışında kullanım sık görülen hata

Antibiyotik tedavisinde en sık karşılaşılan hatalardan birinin, ilacın doktor önerisi dışında kullanılması veya tedavinin kişinin kendi kararıyla değiştirilmesi olduğunu söyleyen Önmez, bazı hastaların birkaç gün içinde kendilerini daha iyi hissettiklerinde antibiyotiği bırakabildiğini, bazılarının ise daha hızlı iyileşeceğini düşünerek dozunu artırdığını ya da evde kalan antibiyotikleri yeniden kullandığını aktardı.

Bu davranışların hiçbirinin doğru olmadığına dikkati çeken Önmez, "Antibiyotikler hekimin belirlediği dozda ve sürede kullanılmalıdır. Tedavinin süresi her enfeksiyonda aynı değildir. Bu nedenle ilacın ne zaman bırakılacağına veya değiştirilmesi gerektiğine hasta kendi başına karar vermemelidir." dedi.

Bireysel farkındalığın antibiyotik direncinin önlenmesinde büyük önem taşıdığını ifade eden Önmez, şöyle devam etti:

"Antibiyotikler her hastalıkta başvurulacak ilaçlar değildir. Doktor önerisi olmadan antibiyotik kullanılmamalı, başkalarına ait ilaçlar alınmamalı ve evde kalan antibiyotikler yeni bir hastalıkta değerlendirme yapılmadan kullanılmamalıdır. El hijyenine dikkat edilmesi, aşıların zamanında yaptırılması ve enfeksiyonlardan korunmaya yönelik önlemler de antibiyotik ihtiyacının azaltılmasına katkı sağlar. Unutulmamalıdır ki gereksiz antibiyotik kullanımı gelecekteki tedavileri tehlikeye atıyor."

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