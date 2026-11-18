Dünya genelinde ölüm nedenleri arasında üçüncü sırada yer alan Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) kadınlarda giderek büyüyen bir sağlık sorununa dönüşüyor. Uzun yıllardır daha çok sigara kullanan erkeklerle ilişkilendirilen hastalıkta, kadın hasta sayısının 2050 yılına kadar yüzde 47 artması bekleniyor. Dünya KOAH Farkındalık Günü dolayısıyla uyarılarda bulunan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Zehra Dilek Kanmaz, “KOAH daha çok sigaraya bağlanan bir hastalıktı. Ancak yapılan araştırmalar hiç sigara içmeyenlerde de bu hastalığın görüldüğünü ortaya koydu” dedi. Kadınlarda geçmiş yıllarda artan sigara kullanımının etkilerinin ilerleyen yaşlarda ortaya çıkabildiğini belirten Kanmaz, hastalığın uzun yıllar içinde geliştiğine dikkat çekti.

KIRSALDAKİ KATI YAKIT DUMANLARI RİSK OLUŞTURUYOR

Özellikle kırsal bölgelerde yemek pişirme ve ısınma amacıyla kullanılan odun, kömür ve tezek gibi katı yakıtların dumanının önemli bir risk oluşturduğunu ifade eden Kanmaz, “Yetersiz havalandırılan ortamlarda uzun süre dumana maruz kalan kadınlar, hiç sigara içmeseler bile KOAH'a yakalanabiliyor. Bunun yanı sıra kadın nüfusunun yaşlanması, trafik kaynaklı hava kirliliği, iş yerlerindeki toz ve kimyasal buharlar da hastalığın artışında etkili olan diğer faktörler arasında yer alıyor” diye konuştu. Kadınlarda KOAH’ın geç fark edilmesinin önemli bir sorun olduğunu belirten Kanmaz, belirtilerin başka nedenlere bağlanmasının tanıyı geciktirebildiğini vurguladı.

Reklam Reklam

Hayat

Prematüre bebekler için 'taburculuk sonrası bakım ve yakın takip' uyarısı

Hayat

Bilinçsiz antibiyotik kullanımı bakterilere direnç kazandırıyor: Uzmanlardan doktor uyarısı

Hayat

Uzman isimden kış aylarında hayati uyarı: Her hastalıkta antibiyotiğe sarılmayın