Bakanlıktan '17 Kasım Dünya Prematüre Günü'ne ilişkin yapılan yazılı açıklamada, prematüre doğumun ortalama 40 hafta olan beklenen gebelik süresinin 37’nci haftası tamamlanmadan sona ermesi olduğu belirtilerek, "Doğumun beklenen zamandan ne kadar erken gerçekleştiğine bağlı olarak bebeklerin sağlık sorunlarıyla karşılaşma riski artmaktadır. Bu nedenle prematüre bebeklerin doğumdan itibaren uygun sağlık hizmetlerine erişmesi büyük önem taşımaktadır. Prematüre doğum riskinin azaltılmasında gebelik öncesi sağlık durumunun iyileştirilmesi ve gebelik boyunca düzenli kontrollerin yapılması önem taşımaktadır. Riskli gebeliklerin yakından takip edilmesi, gerekli müdahalelerin zamanında gerçekleştirilmesi ve doğum sonrası bebeklerin izlenmesi, anne ve bebek sağlığının korunmasında önemli rol oynamaktadır.

Ülkemizde 2025 yılında 113 bin 540 bebek prematüre olarak dünyaya gelmiştir. Erken doğan bebekler, organ ve doku sistemlerinin henüz yeterince gelişmemiş olması nedeniyle enfeksiyonlar, solunum sorunları ile bazı kronik hastalıklar açısından zamanında doğan bebeklere göre daha yüksek risk taşımaktadır. Sağlık Bakanlığımız tarafından yürütülen yenidoğan tarama ve takip hizmetleriyle bebeklerin sağlık durumları yakından izlenmekte, olası sağlık sorunlarının erken dönemde tespit edilerek gerekli müdahalelerin zamanında yapılması sağlanmaktadır. Bu hizmetlerle bebeklerin büyüme ve gelişimlerinin desteklenmesi ve sağlıklı bir yaşam sürmeleri hedeflenmektedir. Bu kapsamda 2026 yılının ilk 10 ayında 703 bin 506 bebeğe yenidoğan taraması, 691 bin 82 bebeğe işitme taraması yapılmış; 1 milyon 615 bini aşkın bebeğin izlemi gerçekleştirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

'12 BİN 988 YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM YATAĞI BULUNUYOR'

Açıklamada, prematüre bebeklerin ihtiyaç duydukları sağlık hizmetlerine erişebilmeleri amacıyla yenidoğan yoğun bakım hizmetlerinin farklı basamaklarda sunulduğu ifade edilerek, "Kasım 2026 itibarıyla ülkemizde 12 bin 998 yenidoğan yoğun bakım yatağı bulunmaktadır. Bu birimlerde prematüre bebeklerin solunum, beslenme ve diğer yaşamsal ihtiyaçları yakından takip edilmekte, gerekli tıbbi destek ve tedaviler uygulanmaktadır.

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Sağlık Bakanlığımız tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, gebelerin ve lohusaların takip süreçleri etkin ve güvenli şekilde yürütülmektedir. Riskli Takip Sistemi (RİTAS) aracılığıyla 81 ilde koordinatör ebeler, 0312 577 78 78 numaralı hat üzerinden riskli gebelerle iletişim kurabilmekte, anlık veri girişi yapabilmekte ve ev ziyareti süreçlerini etkin şekilde yürütebilmektedir. Koordinatör ebeler tarafından telefonla ulaşılan gebelere, gebeliğin son aylarında dikkat edilmesi gereken hususlar ve doğum süreci hakkında bilgilendirme yapılmaktadır.

Prematüre doğum riskinin azaltılması ve sağlıklı bir gebelik sürecinin geçirilmesi için anne adaylarının bazı hususlara dikkat etmesi önem taşımaktadır. Bu kapsamda; gebelik planlandığında ve gebelik boyunca aile hekimi veya kadın hastalıkları ve doğum uzmanı tarafından düzenli sağlık kontrolleri yaptırılmalıdır. Hekim önerisi dışında ilaç kullanılmamalı, kullanılan tüm ilaçlar hakkında mutlaka sağlık uzmanına bilgi verilmelidir. Yeterli ve dengeli beslenmeye, gebelik süresince uygun miktarda kilo almaya özen gösterilmelidir. Ağır işlerden ve ağır kaldırmaktan kaçınılmalı, uzun süre ayakta kalınmamalı ve stresin azaltılmasına yönelik önlemler alınmalıdır. Gebe bilgilendirme sınıflarına katılarak gebelik, doğum ve bebek bakımı hakkında bilgi edinilmelidir. Daha önce prematüre doğum öyküsü bulunan veya kronik hastalığı olan anne adayları, gebelik öncesinde ve gebelik sürecinde sağlık kuruluşlarına başvurarak düzenli takiplerini yaptırmalıdır" denildi.

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