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Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatma Bozkurt, doktor önerisi dışında yanlış dozda veya eksik sürede kullanılan antibiyotiklerin bakterilerde direnç gelişimine yol açtığını belirtti. Bu durumun enfeksiyonların tekrarlamasına ve dirençli bakterilerin toplum içinde hızla yayılmasına neden olduğunu söyledi.

Üniversiteden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Bozkurt, antibiyotiklerin yalnızca bakterilerin neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanıldığını aktardı.

Viral enfeksiyonlarda antibiyotiğin etkisi yok

Enfeksiyonun kaynağı bakteri olmadığı sürece antibiyotik kullanımının hastalığın iyileşmesine katkı sağlamadığını söyleyen Bozkurt, sonbahar ve kış aylarında yaygın olarak görülen grip, nezle ve soğuk algınlığı gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarının büyük bölümünün virüslerden kaynaklandığını ifade etti. Bu tür viral enfeksiyonların tedavisinde antibiyotiklerin herhangi bir etkisinin bulunmadığının altını çizdi.

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Bozkurt, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gereksiz antibiyotik kullanımı ilerleyen dönemlerde karşılaşılabilecek bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılan ilaçların etkisini kaybetmesine ve antibiyotik direncinin gelişmesine neden olabilir. Böylece antibiyotikler enfeksiyonun tedavisinde etkisini kaybedebilir. Bu durum hastalığın ilerlemesine, belirtilerin şiddetlenmesine ve daha ciddi sağlık sorunlarının ortaya çıkmasına neden olabilir. Antibiyotik direnci, yalnızca ilacı bilinçsiz kullanan kişiyi etkilemez. Dirençli bakterilerin yayılmasıyla bu sorun, toplum sağlığını da tehdit ediyor."

Ateş ve ağrı için antibiyotik kullanılmamalı

Antibiyotiklerin yalnızca hekim tarafından gerekli görüldüğünde kullanılması gerektiğine değinen Bozkurt, "Daha önce benzer şikayetler yaşayan bir kişinin kullandığı ve fayda gördüğü antibiyotik, başka bir hastada aynı sonucu vermeyebilir. Her bireyin hastalık belirtileri ve tedavi ihtiyaçları farklılık gösterebileceğinden, çevreden alınan tavsiyelerle antibiyotik kullanılmamalı." dedi.

Yalnızca ateşi düşürmek ya da ağrıyı gidermek amacıyla evde bulunan antibiyotiklere başvurulmaması gerektiğini söyleyen Bozkurt, gereksiz kullanımın bağırsaklardaki yararlı bakterilerin dengesini bozarak dirençli bakterilerin çoğalmasına ve yerleşmesine zemin hazırlayabileceğini bildirdi. Bu durumun ilerleyen süreçte tedavisi daha güç enfeksiyonlarla karşılaşılmasına neden olabileceğini kaydetti.

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Doz ve tedavi süresine uyulmalı

Bozkurt, antibiyotiklerin kullanımına ilişkin şunları söyledi:

"Antibiyotikler, doktorun belirlediği dozda, doz aralıklarında ve tedavi süresince düzenli olarak kullanılmalı. Tedavinin önerilen şekilde uygulanmaması, enfeksiyonun yeterince kontrol altına alınamamasına veya kısa süre içerisinde yeniden ortaya çıkmasına yol açabilir. Ayrıca ilaçların uygun koşullarda saklanması ve son kullanma tarihlerinin kontrol edilmesi de önemli."

Antibiyotiklerin kullanım saatlerine dikkat edilmesi ve tedavinin doktor bilgisi dışında sonlandırılmaması gerektiğini belirten Bozkurt, yanlış kullanımın ciddi sonuçlar doğurabileceğine dikkati çekti.

Dirençli bakteriler başkalarına bulaşabiliyor

Hekim kontrolü olmadan antibiyotik kullanımının dirençli bakterilerin yaygınlaşmasında önemli bir etken olduğunu vurgulayan Bozkurt, bu bakterilerin farklı yollarla direnç mekanizmalarını yayabildiğini anlattı. Bakterileri taşıyan kişilerin enfeksiyonu başka bireylere bulaştırabildiğini de sözlerine ekledi.

Ülkeler arasındaki insan hareketliliğinin antibiyotik direncinin küresel ölçekte yayılmasına katkıda bulunabileceğini söyleyen Bozkurt, Dünya Sağlık Örgütü'nün 18-24 Kasım tarihlerini Dünya Antimikrobiyal Direnç Farkındalık Haftası, 18 Kasım'ı ise Avrupa Antibiyotik Farkındalık Günü olarak belirlediğini hatırlattı. Bu çalışmaların dirençli enfeksiyonlarla mücadelede bilinç düzeyini artırmayı hedeflediğini ifade etti.

Bozkurt, şu ifadeleri kullandı:

"Antibiyotiklerin doğru ve bilinçli kullanılması, yalnızca bireysel tedavinin başarısı açısından değil, toplum sağlığının korunması bakımından da büyük önem taşıyor. Antibiyotik direnciyle mücadele edebilmek için bu ilaçları mutlaka hekim önerisiyle kullanmalı, tedavi sürecinde doktorumuzun belirlediği doz ve kullanım süresine dikkat etmeliyiz."