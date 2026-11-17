Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Neonatoloji Uzmanı Prof. Dr. Bilge Bayraktar, prematüre bebeklerin hastaneden taburcu edilmesinin sağlık risklerinin tamamen ortadan kalktığı anlamına gelmediğini belirtti.

Üniversiteden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Bayraktar, gebeliğin 37. haftası tamamlanmadan dünyaya gelen bebeklerin özel bakım ve yakın takip gerektirdiğini vurgulayarak, özellikle beslenme, uyku düzeni, enfeksiyonlardan korunma ve gelişim takibinde yapılan yanlışların bebeğin sağlığını olumsuz etkileyebileceğini aktardı.

Prematüre bebeklerin organ ve bağışıklık sistemlerinin gelişimlerini henüz tamamlamamış olabileceğine dikkati çeken Bayraktar, "Taburcu olmak, bebeğin artık hiçbir risk taşımadığı anlamına gelmiyor. Özellikle ilk aylarda iyi niyetle yapılan bazı yanlış uygulamalar, bebeklerin sağlığını ve gelişimini olumsuz etkileyebiliyor." değerlendirmesini yaptı.

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Bayraktar, ailelerin yaptığı önemli hatalardan birinin bebeği taburculuğun hemen ardından çok sayıda ziyaretçiyle buluşturmak olduğunu belirtti.

Prematüre bebeklerin enfeksiyonlara karşı savunma mekanizmalarının yeterince gelişmemiş olabileceğini ve özellikle solunum yolu enfeksiyonlarının daha ağır seyredebileceğini anlatan Bayraktar, "Bebeği öpmek, elleri yıkamadan temas etmek, hasta kişilerin bebeğe yaklaşması ya da kalabalık ortamlarda uzun süre bulunmak enfeksiyon riskini artırabilir. Ailelerin ziyaretleri sınırlandırması, el hijyenine dikkat etmesi ve bebeği sigara dumanından uzak tutması büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

"Aileler bebeğin beslenme düzenini kendi kararlarıyla değiştirmemeli"

Bayraktar, prematüre bebeklerin uyku pozisyonları konusunda da yanlış uygulamalarla karşılaşılabildiğini vurguladı.

Prematüre bebeklerde beslenmenin büyüme ve gelişim açısından belirleyici olduğuna işaret eden Bayraktar, ailelerin beslenme düzenini kendi kararlarıyla değiştirmemeleri gerektiğini belirtti.

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Bayraktar, "Anne sütü öncelikli olmakla birlikte beslenme sıklığı, miktarı ve gerektiğinde kullanılacak destekler bebeğin ihtiyaçlarına göre hekim tarafından planlanmalıdır." değerlendirmesini yaptı.

Prematüre bebeklerin gelişim takibine değinen Bayraktar, özellikle ilk iki yılda düzeltilmiş yaşın dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

Bayraktar, "Örneğin üç ay erken doğan ve doğumunun üzerinden altı ay geçen bir bebeğin gelişimi değerlendirilirken düzeltilmiş yaşı yaklaşık üç ay olarak kabul edilir. Ailelerin bebeklerini aynı takvim yaşındaki diğer çocuklarla karşılaştırması gereksiz kaygıya neden olabilir. Özellikle ilk iki yılda gelişim takibinde düzeltilmiş yaş önemlidir. Ancak bu durum gelişimsel gecikmelerin göz ardı edilebileceği anlamına gelmez." ifadelerini kullandı.

Prematüre bebeklerde taburculuk sonrası kontrollerin ihmal edilmemesi gerektiğini aktaran Bayraktar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bebek kilo alıyor ve dışarıdan sağlıklı görünüyorsa aileler kontrolleri erteleyebiliyor. Ancak prematüre bebeklerde özellikle görme, işitme, büyüme ve nörolojik gelişimin takip eden doktorların belirlediği aralıklarla değerlendirilmesi gerekiyor. Burada özellikle göz için yapılan prematüre retinopatisi (ROP) muayeneleri aksatılmadan yapılmalıdır. Ayrıca aşıların erken doğduğu gerekçesiyle aile tarafından ertelenmesi de doğru değil. Aşı takvimi, bebeğin sağlık durumu ve özel gereksinimleri dikkate alınarak hekim tarafından düzenlenmeli. Ailelerin en önemli görevi, bebeklerini diğer çocuklarla yarıştırmak değil, kendi gelişimlerini yakından takip etmek ve uzman önerilerine uymaktır."

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