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Vücudun çeşitli bölgelerine yayılmış pankreas kanserinin tedavisinde kullanılacak Daraxonrasib adlı ilaca, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu pazarlama izni verdi.

Komisyonun açıklamasında, metastatik pankreas kanserine yönelik yeni bir tedavi olan Daraxonrasib için AB genelinde pazarlama izni verildiği yer aldı.

Yetişkin hastalarda kullanılabilecek

İlacın, daha önce en az bir tedavi almış yetişkin hastalarda kullanılabileceği kaydedildi.

Güvenlik, kalite ve etkinlik standartlarından taviz verilmediği vurgulanan açıklamada, yeni ilacın AB ilaç reformunda öngörülen hızlandırılmış değerlendirme süreçlerinden geçtiği bildirildi.

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EMA olumlu değerlendirmeyi tamamladı

Avrupa İlaç Ajansının (EMA), aşamalı inceleme kapsamında ilaca ilişkin olumlu bilimsel değerlendirmesini hızlı biçimde tamamladığı da açıklamada yer aldı.

EMA'nın kanser ilaçlarına yüksek öncelik verdiği anımsatılan açıklamada, daha iyi tedavi seçeneklerine ihtiyaç duyulan ciddi bir hastalığı hedefleyen ilacın karşılanmamış bir tıbbi ihtiyacın giderilmesine katkı sağlayabileceği belirtildi.

İlacın klinik faydalarına ilişkin ortak değerlendirme sürerken, AB genelinde tedaviye erişimi kolaylaştırmak amacıyla değerlendirme raporunun aralık ayında hazır olması için çalışmaların hızlandırıldığı ifade edildi.

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