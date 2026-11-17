Elmastaş, "Üniversite olarak gerçekleştirdiğimiz bu çalışmanın diğer tarihi evlere de örnek olmasını istiyoruz" diye konuştu. Tarihi yapıların korunmasında ev sahiplerine de sorumluluk düştüğünü belirten rektör, özellikle İstanbul ve diğer büyükşehirlere yerleşen Bitlislilere çağrıda bulundu.