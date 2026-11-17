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Türkiye'nin en genç hava yolu şirketi AJet, yurt içi uçuşlarda geçerli indirimli bilet kampanyasını başlattı. Tüm yurt içi seferlerin biletleri, vergiler hariç yüzde 30 indirimle satışa çıkarıldı.

Yurt içinde 42 noktaya sefer düzenleyen şirket, kış döneminde yeni yerler keşfetmek ve sevdikleriyle buluşmak isteyen yolculara seyahat fırsatı sunuyor.

Biletler 18 Kasım'a kadar satışta

Kampanya kapsamında indirimli biletler, bugün saat 11.00'den yarın 23.59'a kadar satın alınabilecek. Biletler, 1 Aralık 2026-3 Mart 2027 tarihleri arasındaki (31 Aralık 2026 – 5 Ocak 2027, 22 Ocak – 9 Şubat 2027 arası tarihler ile tüm hafta sonları hariç) yurt içi uçuşlarda geçerli olacak. İndirimli biletler "AJDOM30" kodu kullanılarak satın alınabilecek. AJet, tüm koltuk seçimlerini de yüzde 30 indirimle satışa çıkardı. AJet'in yurt içi kampanyasında biletler sadece AJet.com ve AJet'in mobil uygulaması üzerinden alınabilecek.

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