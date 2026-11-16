Su seviyesinin yükselmesiyle Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesindeki Ilıca Şelalesi'nde, sonbahar renkleri arasında güzel görüntüler ortaya çıktı.
Şelale 10 metre yükseklikten dökülüyor
Küre Dağları Milli Parkı sınırlarında, Zarı Çayı'nın üzerindeki Horma Kanyonu'nun çıkışında yer alan şelale 10 metre yükseklikten dökülüyor. Doğal havuzu ve çevresini saran ormanlar yağışlarla farklı güzelliklere büründü.
Doğa ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor
Yılın her mevsimi yerli ve yabancı ziyaretçileri cezbeden kanyon ve şelale, şelaleye adını veren Ilıca köyüyle birlikte doğa ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.
Bölgedeki manzaralar dronla görüntülendi.
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