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Vasiyet üzerine köyüne döndü: Kadınlarla birlikte üretim üssü kurdu

13:20, 15/11/2026, Pazar
IHA
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Babasının vasiyetini yerine getirmek için İstanbul'dan Kastamonu'nun Küre ilçesindeki köyüne taşınan ve taşınmaya karar veren Hayriye Yüce, göç veren köyü ve ilçeyi canlandırmak amacıyla 11 kadınla kooperatif kurdu. 2024 yılının Kasım ayında 12 kadın bir araya gelerek kooperatifi kurdu. İlk olarak kilimle başladılar; geçmişi 1800'lü yıllara uzanan Küre kiliminin yangından kurtarılmış hali gün yüzüne çıkarıldı. Yöresel ürünlerle üretime başlayan kadınlar, azimleriyle örnek oluyor. Hayriye Yüce'nin babası vefat etmeden önce dört kız kardeşi bir araya topladı; Yüce, ikinci bir fırsatta baba vasiyetini yerine getirmek üzere buraya geldiğini ve dokuz yıl kanser tedavisi gördüğünü belirtti. Projenin sekiz atölyeden oluştuğunu ve deri dokuma mesleğini dört kadınla birlikte başardıklarını söyledi. Raziye Türkmez ise üçüncü ve dördüncü denemelerinde başarılı olduğunu aktardı.

Hayriye Yüce, arkadaşlarıyla kurduğu kooperatif çatısı altında çok sayıda ürün üretiyor.

Hayriye Yüce, başlangıçta vazgeçirilmeye çalışıldıklarını belirterek "Ama azmimiz ve inancımızla bunu yendik" dedi.

Kilim geleneği Kurulan atölyede ilçenin 1800'lü yıllara dayanan kilim geleneği yeniden gün yüzüne çıkarıldı.

Babasının vasiyetini yerine getirmek için İstanbul'dan Kastamonu'nun Küre ilçesindeki köyüne taşınan Hayriye Yüce, göç veren köyünü ve ilçeyi canlandırmak için 11 kadınla birlikte kooperatif kurdu. Yöresel ürünlerle üretime başlayan kadınlar, köyü adeta fabrikaya çevirdi.

Yöresel üretim Köyde üretime başlayan kadınlar, köyü adeta fabrikaya çevirdi.

İstihdam hedefi Hayriye Yüce, ilçede daha fazla istihdam alanı oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Yöresel ürünlerle üretime başlayan kadınlar, köyü adeta fabrikaya çevirdi.

Kooperatifte çalışan kadınlar reçel, sirke, ekmek, mantı, su böreği ve baklava gibi ürünler üretiyor.

Hayriye Yüce, babasının vasiyetini yerine getirmek için İstanbul'dan Kastamonu'nun Küre ilçesindeki köyüne taşındı ve göç veren köyünü canlandırmak için 11 kadınla birlikte kooperatif kurdu.

Köyde üretim Yöresel ürünlerle işe başlayan kadınlar, köyü adeta fabrikaya çevirdi.

Köydeki bir binayı kooperatife çeviren kadınlar, adeta fabrika gibi üretim yapıyor.

Başlıklar :hayriye yücekürekastamonu küre girişimci kadınlar kooperatifikadın kooperatifi
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Vasiyet üzerine köyüne döndü: Kadınlarla birlikte üretim üssü kurdu

Hayriye Yüce, arkadaşlarıyla kurduğu kooperatif çatısı altında çok sayıda ürün üretiyor.

Hayriye Yüce, başlangıçta vazgeçirilmeye çalışıldıklarını belirterek "Ama azmimiz ve inancımızla bunu yendik" dedi.

Kilim geleneği Kurulan atölyede ilçenin 1800'lü yıllara dayanan kilim geleneği yeniden gün yüzüne çıkarıldı.

Babasının vasiyetini yerine getirmek için İstanbul'dan Kastamonu'nun Küre ilçesindeki köyüne taşınan Hayriye Yüce, göç veren köyünü ve ilçeyi canlandırmak için 11 kadınla birlikte kooperatif kurdu. Yöresel ürünlerle üretime başlayan kadınlar, köyü adeta fabrikaya çevirdi.

Yöresel üretim Köyde üretime başlayan kadınlar, köyü adeta fabrikaya çevirdi.

İstihdam hedefi Hayriye Yüce, ilçede daha fazla istihdam alanı oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Yöresel ürünlerle üretime başlayan kadınlar, köyü adeta fabrikaya çevirdi.

Kooperatifte çalışan kadınlar reçel, sirke, ekmek, mantı, su böreği ve baklava gibi ürünler üretiyor.

Hayriye Yüce, babasının vasiyetini yerine getirmek için İstanbul'dan Kastamonu'nun Küre ilçesindeki köyüne taşındı ve göç veren köyünü canlandırmak için 11 kadınla birlikte kooperatif kurdu.

Köyde üretim Yöresel ürünlerle işe başlayan kadınlar, köyü adeta fabrikaya çevirdi.

Köydeki bir binayı kooperatife çeviren kadınlar, adeta fabrika gibi üretim yapıyor.

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