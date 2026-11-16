Kastamonu Güney Karadeniz Jeoparkı, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu tarafından Türkiye'nin dördüncü Ulusal Jeoparkı olarak tescillendi.

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Türkiye'nin doğa ve kültür etkileşiminin en çarpıcı örneklerinden biri olan Kastamonu Güney Karadeniz Jeoparkı, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu tarafından "Ulusal Jeopark" ilan edildi.

Kastamonu Valiliği himayesinde yürütülen ve Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (KUZKA) 2019 yılından bu yana aktif rol üstlendiği jeopark, Türkiye'nin dördüncü Ulusal Jeoparkı oldu. Bu statü, jeoparkı UNESCO Küresel Jeoparklar Ağı'na katılma yolunda önemli bir aşamanın ötesine taşıdı. Kastamonu'nun jeolojik mirasının korunması, doğal ve kültürel değerlerinin tanıtılması ve bölgenin doğa temelli turizm potansiyelinin geliştirilmesi bakımından jeopark önemli bir avantaj elde etti.

Başvuru dosyası Ekim 2025'te sunuldu

Jeoparkın ulusal statüye uygunluğu, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu'na sunulan resmi başvuru dosyası ve ardından yapılan saha incelemeleriyle değerlendirildi.

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Ekim 2025'te sunulan dosya kabul edildi. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Jeolojik Miras ve Jeopark İzleme Heyeti ise 25-28 Ağustos 2026 tarihlerinde bölgede incelemelerde bulundu. Heyet, saha ziyaretinde süreçte yapılan çalışmaları ve doğal jeositleri yerinde değerlendirdi.

Jeopark Karadeniz kıyı şeridi boyunca uzanıyor

Kastamonu'nun kuzeyinde, Karadeniz kıyı şeridi boyunca uzanan yaklaşık 4 bin 400 kilometrekarelik alan; jeolojik oluşumları, kanyonları, mağaraları, denizel ekosistemleri ve kültürel mirasıyla öne çıkıyor.

Abana, Ağlı, Azdavay, Bozkurt, Cide, Çatalzeytin, Doğanyurt, İnebolu, Küre, Pınarbaşı ve Şenpazar ilçelerini kapsayan jeopark, Tetis Denizi'nin kalıntılarından Karadeniz'in bugünkü oluşumuna uzanan jeolojik geçmişiyle önemli bir doğal miras alanı niteliği taşıyor. Tarihî yapılar, geleneksel yaşam biçimleri ve kültürel değerler de jeoparkın bütüncül yapısını oluşturuyor.

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7 Yıldır süren çalışmalar sonuç verdi

Süreç, 2019 yılında kentin UNESCO programları açısından potansiyelinin ele alındığı çalışmalarla başladı. Jeoparkın resmi kuruluşu, Kastamonu İl Genel Meclisi'nin aldığı kararla 6 Eylül 2021 tarihinde tamamlandı.

KUZKA'nın jeolojik mirasın korunması, alan yönetimi, eğitim, jeoturizm ve yerel kalkınma alanlarındaki çalışmaları tamamlamasının ardından başvuru dosyası hazırlandı. Dosya, Ekim 2025'te Kastamonu Valiliğince UNESCO Türkiye Milli Komisyonu'na sunuldu. Kastamonu Jeoparkı, Kasım 2026'da Komisyon tarafından Ulusal Jeopark olarak tescillendi.

KUZKA'nın jeopark sürecindeki rolü

Kuruluştan ulusal statüye uzanan süreçte KUZKA, mali ve teknik desteğin yanı sıra sürecin koordinasyonunu ve içerik geliştirilmesini üstlendi. Ajans; jeopark fikrinin altyapısından ve gündemde tutulmasından bilimsel ve teknik çerçevenin oluşturulmasına, kurumsal yapılanmadan başvuru hazırlıklarına kadar pek çok aşamada çalışma yürüttü.

Jeoparkın kurumsal ve tanıtım altyapısını güçlendirmek için harita, broşür ve eğitim materyalleri hazırlayan KUZKA, gezici müze, ziyaretçi merkezi, kurumsal kimlik ve iletişim çalışmalarına da destek verdi. Ajans, Kastamonu'nun ulusal ve uluslararası platformlarda temsil edilmesine katkı sağladı.

UNESCO Küresel Jeoparklar Ağı'na dahil olma hedefi doğrultusunda önemli bir aşama olarak değerlendirilen "Ulusal Jeopark" unvanıyla, bu değerlerin korunması, gelecek kuşaklara aktarılması ve turizm aracılığıyla bölgesel ekonomiye değer kazandırılması bekleniyor.