Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde ormanlar sonbaharın renk tonlarına büründü ve ortaya güzel görüntüler çıktı.
İlçenin yüksek kesimlerinde bulunan Ambarcılar ile Bayramgazi köyleri arasındaki ormanlık alanlarda, mevsimin son günlerinde ağaçlarda sarı, turuncu ve kahverenginin farklı tonları yoğunlaştı.
Ağaçlarda renk gösterisi
Bazı ağaçlar yapraklarını döküp kışı beklerken, bölgenin bitki örtüsünü oluşturan kestane, kayın, meşe ve gürgen gibi türlerde çeşitli renkler hakim oldu. Bu görünüm doğada bir renk gösterisine dönüştü.
Köy yolları ve akarsular
Ormanların arasından uzayıp giden köy yolları ile güzergahtaki akarsular da farklı güzellikler ortaya çıkardı. Yağışlarla birlikte akarsuların debileri arttı.
Sisli manzaralar dronla görüntülendi
Zaman zaman sisle buluşan manzaralar dronla görüntülendi.
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