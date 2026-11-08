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Kastamonu'da karla mücadele: 230 köy yolu bir gecede kapandı

20:08, 08/11/2026, Pazar
AA
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İl Özel İdaresi ekipleri kapalı köy yollarında çalışmalarını sürdürüyor.

Kastamonu'nun yüksek rakımlı ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 230 köy yolunda ulaşım kesildi. İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmalarıyla yolların 103'ü yeniden ulaşıma açılırken, 127 köy yolunda karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Kastamonu'da kar nedeniyle kapanan 230 köy yolunun 103'ü ekiplerin çalışmasıyla tekrar ulaşıma açıldı.

Kentin yüksek rakımlı ilçelerinde etkili olan kar yağışının ardından İl Özel İdaresi ekipleri kapanan köy yollarının açılması için yoğun çalışma yürüttü.

103'ü tekrar ulaşıma açıldı

Bu kapsamda sabah saatlerinde kapalı olan 230 köy yolunun 103'ü tekrar ulaşıma açıldı.

Ekipler ulaşıma kapalı bulunan 127 köy yolunda çalışmalarını sürdürüyor.


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Başlıklar :KastamonuKöy yoluulaşımKar
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Kastamonu'da karla mücadele: 230 köy yolu bir gecede kapandı
İl Özel İdaresi ekipleri kapalı köy yollarında çalışmalarını sürdürüyor.
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