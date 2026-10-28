Yola çıkan büyükbaş hayvan 25 yaşındaki gencin ölümüne neden oldu

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde büyükbaş hayvana çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, büyükbaş hayvan telef oldu.

Savrulup refüje çarpan otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti

Kaza, Taşköprü ilçesi Kastamonu-Sinop kara yolu Çayırcık köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Tuncel (25) idaresindeki 37 AC 572 plakalı otomobil, yola çıkan büyükbaş hayvana çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak refüje çarpıp karşı şeride geçen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Büyükbaş hayvan ise telef oldu.

İnceleme başlatıldı

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Tuncel’in cenazesi, araçtan çıkartılarak Taşköprü Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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