Pancar tarlası kana bulandı: Kastamonu’da iki aile arasında silahlı kavgada dört kişi öldü

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Akdeğirmen Köyü'nde meydana geldi. İddiaya göre, pancar tarlasında iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Çetin A. yanında bulunan tabanca ile ateş açtı.