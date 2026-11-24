"Allah herkese böyle sigara içilmeyen bir ortam nasip etsin"





Köy sakinlerinden Selfinaz Doğan da 49 yıllık eşi Murat Doğan’ın kendisi için sigarayı bıraktığını anlatarak, "Doktor, eşimin sigara içmemesi gerektiğini söyledi. Kanımda nikotin olduğunu öğrenince eşim de bırakmaya karar verdi. 2004 yılında 14 Şubat Sevgililer Günü’nde benim için sigarayı bıraktı. Evimiz tertemiz. Hiç duman, is olmuyor. Allah herkese böyle sigara içilmeyen bir ortam nasip etsin" dedi.





Murat Doğan ise eşi sayesinde sigarayı bıraktığını ve bu durumdan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Sigarayı bıraktıktan sonra kendisini daha iyi hissetmeye başladığını söyleyen Doğan, herkese sağlıklı bir yaşam için sigarayı bırakmalarını tavsiye etti.