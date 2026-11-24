Türkiye'nin en büyük göllerinden biri olan Eber Gölü'nün Afyonkarahisar sınırları içinde kalan 4 farklı noktasında yangın çıktı.
Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle yayılan yangınların söndürülmesi için çalışma başlatıldı.
Alevler Bolvadin ve Çay'dan görüldü
Türkiye’nin 12’nci büyük gölü olan Eber’de akşam saatlerinde Sultandağı ilçesi sınırlarındaki farklı bölgelerde eşzamanlı yangınlar çıktı.
4 farklı noktada çıkan yangınlar kuvvetli rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı.
Kuraklık ve çevresel etkiler nedeniyle kuruyan kamışlarda başlayıp, büyüyen yangın sonrası oluşan alev ve yoğun duman Bolvadin ve Çay ilçelerinden de görüldü.
Canlı
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.