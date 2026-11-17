Hijyen ve etiket bilgileri kontrol edildi
Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Sultandağı, İscehisar ve Dazkırı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde işletmelerin hijyen ve teknik şartları, ürünlerin muhafaza şartları, etiket bilgileri ve son tüketim tarihleri kontrol edildi.
İşletme yetkilileri bilgilendirildi
Denetimlerde ayrıca işletme yetkililerine gıda güvenilirliği ve hijyen kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı. Gıda denetimlerinin aralıksız devam edeceği belirtildi.
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