Afyon'daki vahşette yürek burkan detay: Kızımın öldürüldüğünü televizyonda gördüm

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde Arif Sefa Özdemir tarafından öldürülen Fen Bilimleri Öğretmeni Ayşe Sena Demir'in Antalya'da yaşayan annesi Hayrunissa Demir, olayı nasıl öğrendiğini anlattı. Kızının köy okulunda çok mutlu olduğunu ifade eden Demir, “Okula çok şevkle giden, köy okullarını çok seven ve çocukların ufuklarını aydınlatmaya çalışan bir öğretmendi” dedi.