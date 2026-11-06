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Afyonkarahisar'da 8 kişiyi öldüren saldırgan Arif Sefa Özdemir tutuklandı

15:31, 06/11/2026, CumaG: Güncelleme: 15:48, 06/11/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Arif Sefa Özdemir, alacak verecek sebebiyle 3 araç gasp etme sebebiyle 5 kişiyi öldürdü

Afyonkarahisar'da silahla 8 kişiyi öldürüp 1 kişiyi ağır yaraladıktan sonra kaçtığı Eskişehir'de yakalanan Arif Sefa Özdemir, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Arif Sefa Özdemir ile gözaltına alınan babası Hasan Ö. adliyeye sevk edildi.

Arif Sefa Özdemir, Afyonkarahisar Adliyesi'nde çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "Birden fazla kişiyi kasten öldürme" suçundan tutuklandı, Hasan Ö, serbest bırakıldı.

Olay

Afyonkarahisar'da dün düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişinin hayatını kaybetmesi ve 1 kişinin yaralanması üzerine, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmasıyla bölgeye jandarma ekipleri sevk edilmişti.

Ayazini köyü mevkisinde 3 kişinin, Kıyır köyü mevkisinde de 3 kişinin silahla öldürüldüğü belirlenmişti.

Yukarıtandır köyünde ise yaralı bulunan 2 kadın, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmişti.

Yaralı bulunan başka bir kişi de tedavi altına alınmıştı.

Olayda hayatını kaybedenlerin Ahmet Uzel (57), Bekir Toprak (50), Noman Toprak (56), Seydi Ahmet Aydoğmuş (73), Satı Aydoğmuş (68), İsmail Şen (61), Hilal Mete (31) ve Ayşe Sena Demir (46) olduğu öğrenilmişti.

Eskişehir'e kaçan şüpheli, Seyitgazi ilçesi kırsal Kırka Mahallesi'nde bir aracı gasbetmiş, vatandaşlar, şüphelinin ilçeye bağlı kırsal Taşlık Mahallesi'nde olduğu yönünde 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunmuştu.

Jandarma ekipleri, şüphelinin kullandığı aracı kırsal Taşlık Mahallesi'nde çamura saplanmış şekilde bulmuştu. Araçta pompalı tüfek ile çok sayıda fişek ele geçirilmişti.

Şüpheli, dün Eskişehir'de güvenlik güçlerince yakalanmıştı.

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Başlıklar :afyonkarahisartutuklamasaldırgan
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Afyonkarahisar'da 8 kişiyi öldüren saldırgan Arif Sefa Özdemir tutuklandı
Arif Sefa Özdemir, alacak verecek sebebiyle 3 araç gasp etme sebebiyle 5 kişiyi öldürdü
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