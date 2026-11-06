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Afyonkarahisar'da silahlı saldırıda ölen öğretmenlerin okul müdürü üzüntüsünü anlattı

10:55, 06/11/2026, Cuma
AA
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Silahlı saldırıda 8 kişinin hayatını kaybetmesi Afyonkarahisar'da büyük üzüntüye neden oldu.

Afyonkarahisar'da silahlı saldırıda 8 kişinin hayatını kaybetmesi, 1 kişinin de yaralanması üzüntüye neden oldu. Yukarıtandır Köyü Ortaokulu Müdürü İbrahim Aktürk, "Öğretmenlerimiz görevlerini, öğrencilerini ve okullarını çok seviyorlardı. Öğrenciler de çok üzgün" dedi.

Yukarıtandır Köyü Ortaokulu Müdürü İbrahim Aktürk, saldırıda öğretmenler Ayşe Sena Demir ile Hilal Mete'nin de hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Üzüntülerini dile getiren Aktürk, "Öğretmenler ders çıkışı evlerine giderken olay gerçekleşiyor. Öğretmenlerimiz görevlerini, öğrencilerini ve okullarını çok seviyorlardı. Öğrenciler de çok üzgün. Hilal Mete öğretmenimiz evliydi. Küçük bir çocuğu vardı." ifadelerini kullandı.

Hilal Mete'nin, annesinin vefatının ardından yalnız kalan babasının yanında olabilmek için iki yıl önce memleketi Afyonkarahisar'a tayin istediği öğrenildi.

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Başlıklar :Afyonkarahisarİbrahim AktürkYukarıtandır Köyü
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Afyonkarahisar'da silahlı saldırıda ölen öğretmenlerin okul müdürü üzüntüsünü anlattı
Silahlı saldırıda 8 kişinin hayatını kaybetmesi Afyonkarahisar'da büyük üzüntüye neden oldu.
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