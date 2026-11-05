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Afyonkarahisar’daki katliamda kahreden detay: 8 kişinin isimleri açıklandı

22:52, 05/11/2026, PerşembeG: Güncelleme: 23:16, 05/11/2026, Perşembe
IHA
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Hayatını kaybeden 8 kişinin kimliği belli oldu.

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde 8 kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin yaralandığı silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu.

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde 8 kişiyi silahla vurarak öldüren, bir kişiyi yaralayan Arif Sefa Özdemir (28), gasp ettiği araçla kaçarken Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde güvenlik güçlerinin yürüttüğü geniş çaplı çalışma sonucu yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin, Ahmet Uzel (57), Bekir Toprak (50), Noman Toprak (56), Seydi Ahmet Aydoğmuş (73), Satı Aydoğmuş (68), İsmail Şen (61), Hilal Mete (31), Ayşe Sena Demir (46) olduğu öğrenildi.

'PSİKOSOSYAL DESTEK EKİPLERİMİZ AİLELERİN YANINDA'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Afyonkarahisar’da meydana gelen silahlı saldırı olayının ardından Psikososyal Destek ekiplerinin sahada ve hastanede ailelerin yanında olduğunu açıkladı. Bakan Göktaş, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Afyonkarahisar’daki elim hadisede hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Olayda yaralanan ve hastaneye kaldırılan vatandaşımıza acil şifalar temenni ediyorum. Psikososyal Destek ekiplerimizle sahada ve hastanede ailelerimizin yanındayız. Bu süreçte ailelerimize ihtiyaç duydukları desteği sağlamayı sürdüreceğiz."
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Başlıklar :AfyonkarahisarSaldırganKatil
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Afyonkarahisar’daki katliamda kahreden detay: 8 kişinin isimleri açıklandı
Hayatını kaybeden 8 kişinin kimliği belli oldu.
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