Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde 8 kişiyi silahla vurarak öldüren, bir kişiyi yaralayan Arif Sefa Özdemir (28), gasp ettiği araçla kaçarken Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde güvenlik güçlerinin yürüttüğü geniş çaplı çalışma sonucu yakalanarak gözaltına alınmıştı.
'PSİKOSOSYAL DESTEK EKİPLERİMİZ AİLELERİN YANINDA'
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Afyonkarahisar’da meydana gelen silahlı saldırı olayının ardından Psikososyal Destek ekiplerinin sahada ve hastanede ailelerin yanında olduğunu açıkladı. Bakan Göktaş, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
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