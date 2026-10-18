Afyonkarahisar’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı

Afyonkarahisar’da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte mevsimin ilk karı Şuhut ve Sandıklı ilçeleri arasında 2 bin 250 metre yüksekliğindeki Kumalar Yaylası’na yağdı. Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışına hazırlıksız yakalanan çobanlar ve sürüleri ise zor anlar yaşadı.

Şuhut ilçesinde sonbahar mevsimi devam ederken yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü. İlçenin doğal güzellikleriyle bilinen Kumalar Yaylası, mevsimin ilk karıyla buluştu.

Ekim ayının ortalarında hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Kumalar Yaylası’na düşen kar, bölgede kış mevsiminin yaklaştığını hissettirdi.