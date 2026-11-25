Silah ve uyuşturucu ele geçirildi
Edinilen bilgilere göre polis ekipleri, şok uygulamalar kapsamında kız öğrenci yurtları çevresinde, Hıdırlık Mesire Alanı'nda, Erenler bölgesinde ve kent genelinde denetim yaptı. Bu denetimlerde 7 bin 91 şahıs ile bin 683 araç sorgulandı.
Aranan 32 şahsın yakalandığı denetimlerde 2 tabanca, 2 tüfek, 35 fişek, 24 adet uyuşturucu hap, 4 uyuşturucu madde emdirilmiş peçete ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
Ayrıca 16 bıçak taşıyan şahsa idari yaptırım uygulandı.
Öte yandan 2 iş yerinde yapılan denetimlerde 197 kişinin GBT sorgusu gerçekleştirildi, 2 iş yerine de idari işlem yapıldı.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.