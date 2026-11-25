Afyonkarahisar'da yapılan denetimlerde ele geçirilen tabanca, uyuşturucu madde ve uyuşturucu emdirilmiş peçeteler, polis ekiplerince incelendi.

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Afyonkarahisar 'da güvenlik güçlerinin kent genelinde yürüttüğü denetimlerde aranan 32 şahıs yakalandı, 30 kişiye ve 39 araca idari para cezası uygulandı.

Silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Edinilen bilgilere göre polis ekipleri, şok uygulamalar kapsamında kız öğrenci yurtları çevresinde, Hıdırlık Mesire Alanı'nda, Erenler bölgesinde ve kent genelinde denetim yaptı. Bu denetimlerde 7 bin 91 şahıs ile bin 683 araç sorgulandı.

Aranan 32 şahsın yakalandığı denetimlerde 2 tabanca, 2 tüfek, 35 fişek, 24 adet uyuşturucu hap, 4 uyuşturucu madde emdirilmiş peçete ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

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Ayrıca 16 bıçak taşıyan şahsa idari yaptırım uygulandı.

Öte yandan 2 iş yerinde yapılan denetimlerde 197 kişinin GBT sorgusu gerçekleştirildi, 2 iş yerine de idari işlem yapıldı.

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