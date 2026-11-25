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Araç sahiplerinin araç muayenelerinde kredi kartıyla ödeme yaparken karşılaştığı komisyon kesintisi için yeni bir dönem başlıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, uzun süredir sürücülerin tepkisine neden olan uygulamayı yeni nesil muayene sistemiyle birlikte kaldırmaya hazırlanıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Bakanlığının 2027 yılı bütçesine ilişkin yaptığı sunumda araç muayene sistemindeki değişikliklerin ayrıntılarını paylaştı.

Kredi kartı ödemelerinde ek ücret alınmayacak

Bakan Uraloğlu, yeni nesil araç muayene sisteminin devreye girmesiyle birlikte kredi kartı komisyonu uygulamasının sona ereceğini açıkladı.

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Böylece araç muayene ücretini kredi kartıyla ödemeyi tercih eden sürücülerden ayrıca komisyon tahsil edilmeyecek.

Yeni sistem için tarih belli oldu

Araç muayene istasyonlarında teknolojik altyapının da yenileneceğini belirten Uraloğlu, yeni nesil sistemin Ağustos 2027'de hizmete alınacağını bildirdi.

Yeni uygulamayla birlikte yapay zekâ destekli teknolojilerden yararlanılacak. Bu sayede muayene işlemlerinin daha güvenilir hale getirilmesi ve istasyonlarda yaşanan bekleme sürelerinin azaltılması hedefleniyor.

Muayenelerde yapay zekâ dönemi başlıyor

Yeni sistemin yalnızca ödeme yöntemlerinde değil, muayene süreçlerinin işleyişinde de değişiklik getirmesi bekleniyor.

Yapay zekâ destekli teknolojilerle denetim süreçlerinin geliştirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması amaçlanıyor.

Ağustos 2027'de başlayacak yeni dönemde araç sahipleri, kredi kartı komisyonu ödemeden muayene ücretlerini yatırabilecek. Böylece sürücülerin uzun süredir tepki gösterdiği ek kesinti uygulaması da sona erecek.

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