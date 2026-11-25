Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emeklilere yönelik düzenlemede enflasyonun üzerinde bir iyileştirme yapılacağını belirterek, çalışmanın yıl sonundan önce TBMM'ye sunulacağını bildirdi. Düzenlemede prim gün sayısı ve yaşın önemli kriter olacağını vurgulayan Yılmaz, seyyanen zam ve refah payının birlikte ya da ayrı ayrı uygulanmasına ilişkin teknik çalışmanın sürdüğünü ifade etti.

TEKNİK ÇALIŞMA SÜRÜYOR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Emeklilere yönelik çalışmanın Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile SGK koordinasyonunda yürütüldüğünü belirten Yılmaz, Cumhurbaşkanı'nın düzenlemenin yıl sonundan önce Meclis'e sunulacağını açıkladığını hatırlattı.

Farklı yöntem ve alternatifler üzerinde çalışıldığını kaydetti.

HAKKANİYET VE ADALET VURGUSU

Düzenlemenin temel yaklaşımının emeklilerin geneline yönelik iyileştirme yapmak olduğunu dile getiren Yılmaz, artışın hakkaniyet ve adalet çerçevesinde şekillendirileceğini söyledi. Prim gün sayısı ve yaşın önemli unsurlar olduğunu vurgulayan Cevdet Yılmaz, seyyanen zam ve refah payının birlikte mi yoksa ayrı ayrı mı uygulanacağına ilişkin soruya, "Şu anda teknik bir çalışma sürdürülüyor. Alternatifler netleştikten sonra düzenleme Meclisimize sunulmuş olacak" yanıtını verdi.

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