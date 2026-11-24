EMEKLİLİK ŞARTLARINDA PRİM GÜNÜ VE SİGORTALILIK TARİHİ BELİRLEYİCİ

Türkiye'de emeklilik koşulları, sigortalı olarak ilk işe başlama tarihi, prim gün sayısı ve kişinin bağlı olduğu sosyal güvenlik statüsüne göre değişiyor. SSK (4A), Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) kapsamında farklı şartlar uygulanırken kadın ve erkek sigortalılar için de çeşitli ayrımlar bulunuyor.

Mevcut sistemde emeklilik için aranan prim gün sayıları 3 bin 600 günden başlayarak 4 bin 500, 5 bin 400, 5 bin 975, 7 bin, 7 bin 200 ve 9 bin güne kadar uzanıyor.

Malulen emeklilikte ise farklı koşullar geçerli. Gerekli şartların sağlanması ve yüzde 60 veya üzerinde iş göremezlik durumunun yetkili makamlarca onaylanması halinde 1.800 prim günüyle emeklilik imkânı bulunuyor.