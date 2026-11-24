Emekli maaşı seyyanen zam: Prim gün sayısı ve yaş nasıl dikkate alınacak?

Çalışmanın esaslarını daha önce de paylaştıklarını hatırlatan Yılmaz, farklı yöntem ve alternatifler üzerinde durulduğunu aktararak, "Hepsinde de esas olarak enflasyonun üzerinde emeklimize bir iyileştirme yapmak ve bunu da hakkaniyetle, adaletle gerçekleştirmek. Bu çerçevede de prim gün sayısı ve yaş önemli unsurlar. Ama henüz çalışma bitmiş değil. Dolayısıyla bittiğinde meclisimizin takdirine sunduğumuzda detaylarını sizler de kamuoyu da öğrenmiş olacaksınız." diye konuştu.