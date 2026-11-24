Vergi, harç ve cezalara ne kadar zam gelecek? Yeniden değerleme oranı Resmi Gazete'de yayımlandı: Ehliyet, pasaport ve kimlik harçları kaç lira oldu?
Vergi, harç ve cezalarda 2026 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 olarak belirlendi. Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Pasaport, ehliyet ve kimlik işlemleri için ödenecek yeni tutarlar da hesaplandı. Buna göre 10 yıllık pasaport harcı 17 bin 142 TL'ye, B sınıfı ehliyet harcı ise 8 bin 634 TL'ye yükselecek.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.