Jandarma uzman erbaş alımı ne zaman, başvurular başladı mı? e-Devlet üzerinden başvurular başladı! Jandarma 9 bin personel alacak
Jandarma Genel Komutanlığı 9 bin uzman erbaş alımı için başvuru süreci başladı. Jandarma bünyesinde görev almak isteyen binlerce aday, yayımlanan personel temin ilanının ayrıntılarını araştırmaya başladı. 2027 yılı kapsamında gerçekleştirilecek alımda farklı branşlarda binlerce kişiye istihdam imkânı sunulacak. Jandarma, lojistik, sıhhiye, muhabere ve havacılık gibi alanlarda yapılacak personel temini, kamu personeli olmayı hedefleyen adayların gündemine girdi. Başvuru yapmayı düşünenler, kontenjanların hangi alanlara ayrıldığını, KPSS puan şartını ve yaş sınırını öğrenmek istiyor. Peki, Jandarma Genel Komutanlığı 9 bin uzman erbaş alımı başvuruları nasıl yapılacak? Hangi branşlarda kaç kişilik kadro ayrıldı? Uzman erbaş olmak isteyen adaylarda hangi şartlar aranıyor? İşte başvuru süreci ve alıma ilişkin merak edilen ayrıntılar...
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