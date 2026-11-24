Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2026 yılı için geçerli olacak yeniden değerleme oranı açıklandı.
Vergi Usul Kanunu kapsamında belirlenen oran yüzde 27,83 olarak tespit edildi.
Tebliğde, söz konusu oranın 2026 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacağı bildirildi.
Vergi ve harçlar yeniden hesaplanacak
Yeniden değerleme oranı, vergi ve harçlar başta olmak üzere çeşitli mali yükümlülüklerin yeniden hesaplanmasında esas alınıyor.
Bu kapsamda yüzde 27,83 olarak belirlenen oran, 2027 yılında uygulanacak birçok vergi, harç ve idari para cezasının tutarlarını da etkileyecek.
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