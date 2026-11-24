Ticaret Bakanlığı'nın 10 aylık denetim bilançosu: 401 bin 500 firmaya inceleme, 3 milyar liraya yakın ceza

Ticaret Bakanlığı, 2026 yılının ilk 10 ayında fahiş fiyat, stokçuluk ve haksız ticari uygulamalarla mücadele kapsamında 401 bin 500 firma ile 47 milyon 767 bin 405 ürünü denetleyerek toplam 2 milyar 991 milyon lira idari para cezası kesti. Aynı dönemde Rekabet Kurumu da 268 firmaya 21,1 milyar lira ceza uyguladı.