Türkiye ile Rusya, 27 Kasım'da İstanbul'da yapılacak Karma Ekonomik Komisyonu toplantısında ticaret ve enerji işbirliklerini artırmayı görüşecek.

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Türkiye ile Rusya, bölgedeki gelişmelerin gölgesinde ticaretten enerjiye, müteahhitlikten turizme kadar çeşitli alanlarda işbirliklerini artırmayı değerlendiriyor.

Derlenen bilgiye göre Türkiye-Rusya Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 20. Dönem Toplantısı, 27 Kasım'da İstanbul'da yapılacak.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak'ın eş başkanlık edeceği KEK toplantısıyla aynı gün, iki ülkenin iş dünyasını bir araya getirecek bir forum da düzenlenecek.

İş forumunda ikili görüşmeler hedefleniyor

Forumda ticaret hacminin artırılması, karşılıklı yatırım ve ortak projeler ile sanayide yeni işbirliği adımlarının ele alınması öngörülüyor.

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Türk ve Rus firmaları arasında ikili görüşmeler yapılması hedefleniyor. Bu görüşmelerle enerji, turizm, ticaret ve tarım alanlarındaki işbirliklerinin artırılması amaçlanıyor.

Ticaret hedefi 100 milyar dolar

Rusya-Ukrayna Savaşı başta olmak üzere bölgedeki gelişmelerin de etkisiyle iki ülke arasındaki ticaret hacmi son yıllarda geriledi.

Türkiye'nin Rusya'ya ihracatı 2025'te 6,7 milyar doları aşarken, bu ülkeden ithalatı 42,4 milyar doları geçti.

İki ülke arasındaki dış ticaret hacmi 2025'te yıllık bazda yüzde 6,5 azalarak 49,2 milyar dolara düştü. 2024'te bu tutar 52,6 milyar dolardı.

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Geçen yıl Türkiye'nin ihraç ettiği ürünlerde ilk sırada 1,2 milyar dolarla "kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler" yer aldı. Onu 823,2 milyon dolarla "yenilen meyveler" ve "sert kabuklu meyveler", 490,7 milyon dolarla da "plastikler ve mamulleri" izledi.

Bu yılın 9 ayında Türkiye'nin ihracatı 4,6 milyar dolar, Rusya'dan ithalatı ise 28 milyar dolar oldu. Türkiye-Rusya dış ticaret hacmi de aynı dönemde 32,6 milyar dolara ulaştı.

İki ülke arasındaki dış ticaret hacminin yeni işbirlikleriyle 100 milyar dolara çıkarılması öngörülüyor.

Enerjide nükleerden yakıtlara kadar işbirliği

Türkiye ile Rusya arasındaki enerji işbirlikleri öne çıkıyor. Rusya'dan yapılan 42,4 milyar dolarlık ithalatın yüzde 70'ini "mineral yakıtlar, yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler" oluşturuyor.

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Türkiye'nin enerji tedarikinde başlıca ortakları arasında yer alan Rusya ile işbirliği, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) ile Rusya'dan gelen doğal gazı Türkiye ve Avrupa'ya taşıyan TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı projelerinde dikkati çekiyor.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te son olarak düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iki ülkenin enerji ilişkilerine işaret etmişti. Akkuyu NGS de bu görüşmede öne çıkan başlıklar arasında yer almıştı.

Türkiye'de 2027'de Akkuyu'da üretilen elektriğin kullanılması hedefleniyor.

Müteahhitlikte 2 bin 190 proje, turizmde 6,9 milyon ziyaretçi

Rusya, Türk müteahhitlik sektörünün en çok iş üstlendiği ülke. Sektör, 1972-Eylül 2026 döneminde Rusya'da 103,3 milyar doları bulan 2 bin 190 proje üstlendi.

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Rusya'da halihazırda tekstil, konfeksiyon, bankacılık, turizm, gıda, beyaz eşya, cam sanayisi ve inşaat malzemeleri alanlarında Türk yatırımları da bulunuyor.

İşbirliklerinin yanı sıra son yıllarda Türkiye'ye gelen Rus ziyaretçi sayısındaki artış göze çarptı. Türkiye'ye gelen ziyaretçiler arasında ilk sırayı Rusya alıyor.

Rus ziyaretçi sayısı, Kovid-19 salgınının etkilerinin sürdüğü 2021'de 4,6 milyondu. Bu rakam 2022'de 5,2 milyona, 2023'te 6,3 milyona, 2024'te 6,7 milyona ve 2025'te 6,9 milyona çıktı.

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