Aralık ayında tamamlanması beklenen emekli maaşı iyileştirme çalışmasında 'karma formül' ekseninde iki seçenek öne çıkıyor. İlk formülde 17,8 milyon emekliye prim ve yaşa göre kademeli refah payı, ikinci formülde ise 40 bin TL'nin altında aylık alan 12,8 milyonu aşkın emekliye 5 bin TL'ye kadar kademeli seyyanen zam öngörülüyor.
Milyonlarca emeklinin ocak ayında alacağı zam oranına ek olarak hayata geçirilmesi planlanan iyileştirme paketinde detaylar netleşmeye başladı. Sabah'tan Önder Yılmaz'ın haberine göre, aralık ayında tamamlanacak çalışmanın yol haritası 'karma formül' ekseninde şekilleniyor.
Finansal Kurumlar Birliği'nin (FKB) yüzde 29,79'luk 2026 yıl sonu enflasyon tahminine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ocakta yüzde 10,22, memur emeklilerine ise yüzde 8,2 oranında zam senaryosu masada bulunuyor. Bu hesaplamayla halen 23 bin 552 TL olan en düşük emekli aylığının 26 bin TL seviyesine, 31 bin 528 TL olan en düşük memur emeklisi aylığının ise 34 bin 113 TL seviyesine çıkabileceği öngörülüyor.
Enflasyon farkına ek olarak yürütülen çalışmalarda prim ödemesi, prim gün sayısı, hizmet süresi ve yaş temel kriterler olarak öne çıkarken masada iki ana model yer alıyor:
Birinci formül (Kademeli refah payı):
17,8 milyon emeklinin tamamına enflasyon farkına ek olarak prim ve yaşa göre refah payı verilmesi planlanıyor. Bunun için 3.600 gün altı, 3.600-5.400 gün, 5.400-7.200 gün, 7.200-9.000 gün ve 9.000 gün üzeri şeklinde 'prim basamakları' oluşturulması, primi yüksek olana daha fazla ek ödeme yapılması hedefleniyor.
İkinci formül (40 bin TL altı için 5 bin TL'ye kadar iyileştirme):
17 milyon 860 bin emeklinin yüzde 80'ine denk gelen ve 40 bin TL'nin altında maaş alan 12 milyon 859 bin kişiye, prim ve yaş kriterleri gözetilerek kademeli şekilde 5 bin TL'ye kadar seyyanen zam yapılması değerlendiriliyor.
DÜŞÜK KÖK AYLIKLAR, 65 YAŞ ÜSTÜ VE 'GETAD' DESTEĞİ
Çalışmada halen 23 bin 552 TL en düşük emekli aylığı alan 5,1 milyon emekli ile kök aylığı 15 bin TL'nin altında kalan yaklaşık 200 bin kişi ve 65 yaş üstü vatandaşlar için de özel düzenlemeler planlanıyor.
Düşük kök aylıkların yükseltilmesinin yanı sıra, 'vatandaşlık maaşı' olarak bilinen Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi (GETAD) uygulamalarının devreye sokulması öngörülüyor. SYDV, SGK, Gelir İdaresi, tapu ve banka verileri üzerinden ihtiyaç sahipliği belirlenecek vatandaşlara; elektrik, doğal gaz, barınma ve yakacağı kapsayan konut desteği, kira ve fatura yardımı, çocuk yardımı ile gıda yardımı sağlanması hedefleniyor.
1,5 TRİLYON TL'LİK EK KAYNAK İÇİN 3 FORMÜL VE ASGARİ ÜCRET HESABI
Yapılacak iyileştirmeler için gerekli görülen yaklaşık 1,5 trilyon TL'lik ek finansman için üç temel kaynak belirlendi: 2027'de uygulanmayacak eşel-mobil sisteminden sağlanacak ödenek, kayıt dışılığa yönelik sıkı denetimler ve deprem harcamalarının azalmasından doğacak bütçe alanı.
Öte yandan FKB'nin yüzde 29,79'luk yıl sonu enflasyon senaryosuna göre asgari ücret hesaplamaları da öne çıktı. Buna göre halen net 28 bin 75 TL olan asgari ücretin 36 bin 439 TL'ye, brüt 30 bin 33 TL olan tutarın ise 38 bin 976 TL'ye yükselebileceği, ortalama yüzde 30 seviyesinde bir artışla birlikte birkaç puanlık ek iyileştirmenin de gündeme gelebileceği belirtildi.
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