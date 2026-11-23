Öte yandan FKB'nin yüzde 29,79'luk yıl sonu enflasyon senaryosuna göre asgari ücret hesaplamaları da öne çıktı. Buna göre halen net 28 bin 75 TL olan asgari ücretin 36 bin 439 TL'ye, brüt 30 bin 33 TL olan tutarın ise 38 bin 976 TL'ye yükselebileceği, ortalama yüzde 30 seviyesinde bir artışla birlikte birkaç puanlık ek iyileştirmenin de gündeme gelebileceği belirtildi.