Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, Somali'de gerçekleştirdiği ilk kıtalararası görevinin ardından şimdi de aynı mürettebat ile ikinci yurt dışı operasyonunu gerçekleştireceği Pakistan’da göreve başladı. Oruç Reis’in Pakistan’da gerçekleştireceği sondaj operasyonunda seyir ve gemi yönetiminden elektrik-elektronik altyapının idaresine kadar birçok farklı alanlarda uzmanlaşmış 2’si kadın, 48’i erkek olmak üzere toplam 50 personel 24 saat kesintisiz görev yapıyor.

AYNI EKİP SOMALİ'DEKİ ARAMA ÇALIŞMALARINDA YER ALDI

Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi’nin mürettebatı, Pakistan’daki sismik araştırma operasyonlarına başlamadan önce duygu ve düşüncelerini anlattı. Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'nin Kaptanı Saadettin Kütüklüoğlu, Oruç Reis’in Pakistan yolculuğunun 18 gün sürdüğünü belirterek, “Ülkemizin aldığı tedbirler sayesinde gayet güvenli ve emniyetli bir şekilde seyrimizi tamamladık, Karaçi Limanı'na geldik” dedi. Kaptan Kütüklüoğlu, “İnşallah güzel haberlerimizi paylaşmak da nasip olur” temennisinde bulundu. Geminin Başmühendisi Doğukan Oflaz, Somali’de de aynı mürettebatın görev aldığını anımsatarak "Çok gururluyuz. Ülkemizi ikinci kez yurt dışında temsil ediyoruz. Pakistan’da görev almaktan mutluyum” diye konuştu.

HEPİMİZ BU PROJE İÇİN ÇOK HEYECANLIYIZ

Geminin Data Kalite Kontrol Şefi Başak Turguz Birkuş ise “Hepimiz bu proje için çok heyecanlıyız. Türk mühendisliğini ikinci kez uluslararası sahada göstermenin gururunu yaşıyoruz” dedi. Geminin 3. Zabiti Uğur Koç da “Bunlar çok fazla emek ve zaman harcanan projeler, Bunun için günlerini harcayan, denizde ve karada çalışan birçok personel var. Ülkemiz buna çok fazla yatırım yapıyor. Çok güzel çalışmalar oluyor. Çok güzel işler başarılıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Reklam Reklam

Bu gurur hepimizin

Oruç Reis’in Elektrik-Teknik Zabiti Ferhat Emek de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın sürece büyük bir emek sarf ettiğini belirterek kendilerine teşekkür etti. Emek, “Gururluyuz. Bu gurur hepimizin, Türk milletinin gururu” diye konuştu.

Ekonomi

Bakan Işıkhan: Ocak-ağustos döneminde istihdamda 301,3 milyar TL teşvik sağladık

Ekonomi

Kredi kartı kullananlar dikkat! 4 milyon şifre incelendi en çok deşifre olanlar belli oldu