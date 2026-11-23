TCMB Başkanı Fatih Karahan, Merkez Bankası'nın Türk lirasını desteklemek için politika faizi başta olmak üzere makroihtiyati ve likidite araçlarını kullanabileceğini söyledi.

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Rezerv yönetimi ve likidite araçları konusunda proaktif, esnek ve kontrollü bir yaklaşım izlediklerini belirten Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, şöyle konuştu: "Türk lirasına olan talebin desteklenmesinin gerekmesi durumunda, başta temel aracımız olan politika faizi olmak üzere makroihtiyati ve likidite araçlarımızı kullanabiliriz. Eş güdüm içinde, stopaj düzenlemeleri gibi Türk lirasını destekleyecek başka adımlar da atılabilir."

Karahan, para politikası ve enflasyonla mücadele çalışmalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Enflasyonda, ABD/İsrail-İran Savaşı döneminde yüzde 30'lar seviyesine yükselen ana eğilimin ekim ayı itibarıyla yüzde 24 seviyesine işaret ettiğini belirten Karahan, "Bu da mevcut yıllık enflasyonun 6 puan altında ve bize arz yönlü etkiler iyileştiği takdirde dezenflasyonun daha görünür olacağını söylüyor." diye konuştu.

Gıda fiyatlarındaki baz etkisi nedeniyle yıllık enflasyonun kasımda yükselebileceğini söyleyen Karahan, sıkı para politikasının savaş sonrası dönemde beklentilerdeki bozulmayı sınırladığını da dile getirdi.

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Rezerv kompozisyonunu ayarlama ve likidite yönetimi bakımından birçok enstrümana sahip olduklarını vurgulayan Karahan, bu alanda proaktif, esnek ve kontrollü bir yaklaşım izlediklerini ifade etti.

Karahan, yaşanan çeşitli şoklara rağmen Türk lirasına talebin istikrarlı biçimde sürmesinin uygulanan politikalara duyulan güveni yansıttığına dikkati çekerek, "Temel önceliğimiz, dezenflasyon sürecinin devamını güvence altına almak ve fiyat istikrarını sağlamak." dedi.

Türk lirasına olan talebin desteklenmesi gerekirse başta politika faizi olmak üzere makroihtiyati ve likidite araçlarını kullanabileceklerini bildiren Karahan, eş güdüm içinde stopaj düzenlemeleri gibi Türk lirasını destekleyecek başka adımların da atılabileceğini anlattı.

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Karahan, sorulara şu yanıtları verdi.

"Sıkı para politikamız, savaş sonrası dönemde beklentilerdeki bozulmayı sınırladı"

Merkez Bankasının gündeminin yoğun olduğu ve Türkiye'de düzenlenen COP31 kapsamında çeşitli toplantılara ev sahipliği yapıldığı hatırlatılan Karahan'a, bu toplantıların nasıl geçtiği soruldu.

Karahan, COP31'in Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenmesi nedeniyle NGFS'nin (Network for Greening the Financial System-Finansal Sistemi Yeşillendirme Ağı) Yönetim Komitesinde yer aldıklarını söyledi. Bu vesileyle Antalya'da önde gelen merkez bankalarını bir araya getiren bir konferansa ev sahipliği yaptıklarını anlattı.

İklim değişikliğinin artık yalnızca bir çevre meselesi olmadığını, enflasyonu, finansal istikrarı ve büyümeyi doğrudan etkileyen bir makroekonomik risk olduğunu belirten Karahan, merkez bankaları olarak bu etkileri nasıl daha iyi ölçebileceklerini ve deneyimlerinden nasıl yararlanabileceklerini ele aldıklarını söyledi. Buluşmanın verimli geçtiğini sözlerine ekledi.

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Bölgedeki savaşın etkilerinin yakından hissedildiği 2026 yılının sonuna yaklaşılırken enflasyondaki seyir de soruldu. Karahan'ın savaşın başında enerji fiyatları kaynaklı olarak enflasyon ve cari denge üzerinde baskı olabileceğini, ancak atılan politika adımlarının bu baskıları sınırlayabileceğini belirttiği hatırlatıldı.

Karahan, ekim ayında yıllık enflasyonun yüzde 29,8 olduğunu söyledi. Enflasyonun aylık bazda dalgalı bir seyir izleyebildiğini belirten Karahan, bu dalgalanmaların ardındaki genel gidişatı görmek için çeşitli göstergelere baktıklarını kaydetti.

Bu göstergelerin bazılarında belirli ürün gruplarını dışarıda bıraktıklarını, bazılarında ise fiyat artışlarının ürünler arasındaki dağılımını incelediklerini anlatan Karahan, böylece enflasyonun ana eğilimini, yani hangi yönde ilerlediğini ve bu hareketin ne kadar yaygın olduğunu daha sağlıklı değerlendirdiklerini söyledi.

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Savaşın etkilerinin belirginleştiği mart-haziran döneminde göstergelerin ana eğilimde bir yükselişe işaret ettiğini belirten Karahan, uygulanan politikalar neticesinde temmuz ayından itibaren ana eğilimde yeniden bir gerileme gördüklerini ifade etti.

Bu iyileşmeyi destekleyen kalemlerden birinin temel mallar olduğunu söyleyen Karahan, arz yönlü olumsuz unsurlara rağmen temel mal enflasyonunun son üç aylık ortalamasının yıllıklandırılmış olarak yüzde 12 seviyelerine düştüğünü bildirdi. Hizmetlerde, özellikle kirada, ataletin azalmasının da ana eğilimdeki iyileşmeye katkı sağladığını söyledi.

Talep koşullarına duyarlılığı görece yüksek olan lokanta-oteller gibi alt kalemlerde de dezenflasyonun devam ettiğini belirten Karahan, üçer aylık ortalamaları yıllıklandırarak baktıklarında hizmet enflasyonunun geçen seneki yüzde 39 seviyesinden ekim ayında yüzde 31'e geldiğini söyledi.

Öncü göstergelerin bu olumlu seyrin kasım ayında da süreceğine işaret ettiğini aktaran Karahan, ancak gıda fiyatlarındaki baz etkisiyle yıllık enflasyonun kasımda yükselebileceğini dile getirdi.

Enflasyon üzerindeki risklerin geçmişe kıyasla daha dengeli bir görünüm sergilediğini belirten Karahan, geçmişte savaş kaynaklı yukarı yönlü risklerin ön plana çıktığını, bu risklerin bir miktar azalsa da halen canlılığını koruduğunu söyledi. Talep koşullarındaki yavaşlamanın ise yukarı yönlü riskleri dengelediğini ifade etti.

Enflasyon görünümü açısından beklentilere de değinen Karahan, sıkı para politikasının savaş sonrası dönemde beklentilerdeki bozulmayı sınırladığını söyledi. Hanehalkı beklentilerinin yılın ilk aylarında bir miktar arttıktan sonra gerileyerek savaş öncesi seviyenin altında seyrettiğini belirtti.

Beklentilerde yıl başında öngördükleri iyileşmenin henüz sağlanmadığını söyleyen Karahan, bu görünümün dezenflasyon açısından risk oluşturmaya devam ettiğini ve ihtiyatlı duruşun korunmasını gerektirdiğini kaydetti.

"Cari açığın uzun dönem ortalamasının altında gerçekleşmesini öngörüyoruz"

Enerji fiyatlarının cari denge üzerinde de baskı oluşturduğu hatırlatılan Karahan'a, cari denge gelişmelerini nasıl değerlendirdiği soruldu.

Karahan, yüksek enerji fiyatlarının ithalat faturasını artırdığını, dış talebin zayıflamasının da ihracatı sınırladığını söyledi. Bu etkilerle son 12 aylık cari açığın 2025 sonundaki yaklaşık 30 milyar dolardan ağustosta 41 milyar dolara yükseldiğini, eylülde ise 39 milyar dolara gerilediğini bildirdi.

Turizm gelirlerinin güçlü seyretmesi ve iç talepteki yavaşlamanın ithalatı sınırlaması sayesinde cari açıktaki artışın savaşın başında beklenildiği kadar yüksek olmadığını belirten Karahan, bu gelişmeler doğrultusunda 2026 yılında cari açığın milli gelire oranının uzun dönem ortalamasının altında gerçekleşeceğini öngördüklerini söyledi.

"Enflasyon ve cari açıkta olumlu seyir devam ediyor"

Küresel finansal piyasalarda belirgin bir dalgalanma görüldüğü hatırlatılan Karahan'a, bu gelişmeleri nasıl okuduğu soruldu.

Karahan, son dönemde küresel yatırımcıların risk iştahının azaldığını, bunun arkasında birçok neden bulunduğunu söyledi. Bir taraftan jeopolitik gerilimlerin enerji arzına ilişkin belirsizlikleri canlı tuttuğunu, yüksek seyreden enerji enflasyonunun küresel enflasyon görünümü üzerinden para politikalarının daha uzun süre daha sıkı kalması yönünde baskı oluşturduğunu anlattı.

Gelişmiş ülke merkez bankalarının ilave faiz artışlarına gitmeye başladığını ve bu artışların devam etmesinin beklendiğini belirten Karahan, söz konusu beklentilerin altın fiyatları üzerinde de baskı oluşturduğunu ifade etti.

Diğer taraftan yapay zeka yatırımlarına ilişkin belirsizliklerin küresel finansal piyasalarda oynaklığı artırdığını söyleyen Karahan, küresel pay piyasalarında teknoloji öncülüğünde değer kayıpları görüldüğünü belirtti. Yıl sonuna yaklaşılırken yatırımcıların bu belirsizlikler sebebiyle kar realizasyonunu öne çektiğini, bunun getirdiği portföy ve likidite tercihlerinin de varlık fiyatlarının seyrinde etkili olduğunu dile getirdi.

Küresel görünümün etkilerini sermaye akımları üzerinden kendilerinin de hissettiğini söyleyen Karahan, sermaye akımlarındaki bu oynaklığın temel makro göstergelerdeki bir bozulmadan kaynaklanmadığını net olarak söyleyebileceklerini bildirdi. Enflasyon ve cari açık gibi göstergelerde savaşın olumsuz etkilerine rağmen olumlu seyrin devam ettiğini kaydetti.

Türkiye'de de yatırımları olan yurt dışı yerleşiklerin, başka pazarlardaki kayıplarını telafi etmek ya da aldıkları riski dengelemek için gelişmekte olan piyasalardan bazı dönemlerde çekilebildiğini anlatan Karahan, özellikle son birkaç haftada küresel sermaye piyasalarında görülen kayıpların Türkiye'de de bu yönde bir harekete yol açtığını söyledi.

"Rezerv yönetimi ve likidite araçlarımız konusunda proaktif, esnek ve kontrollü bir yaklaşım izliyoruz"

Son dönemde rezervlerde bir düşüş görüldüğü hatırlatılan Karahan'a, bu gelişmede öne çıkan faktörlerin neler olduğu soruldu. Yılın başında savaş başladığında rezervlerin proaktif kullanıldığına tanık olunduğu belirtilerek, benzer işlemlerin bu düşüşte de gündemde olup olmadığı soruldu.

Karahan, rezervlerin temel belirleyicilerinin küresel sermaye hareketleri, cari işlemler dengesi ve altın fiyatlarındaki dalgalanmalar olduğunu söyledi. Jeopolitik gelişmelerin de zaman zaman küresel sermaye hareketlerini etkilediğini, son dönemde küresel pay piyasalarında yaşanan kayıpların uluslararası yatırımcılar üzerinden Türkiye'yi de etkileyebildiğini belirtti.

Bu sene de bu tür etkilerle rezervlerde hem artış hem azalış yönünde hareketler gördüklerini söyleyen Karahan, bu koşullar altında altın-döviz swapı ve Türk lirası-döviz swapı gibi işlemlerle rezerv araçlarını çeşitlendirerek gerektiğinde tamponlarını kullandıklarını anlattı.

Savaş öncesi dönemde 210 milyar dolar olan brüt rezervlerin 13 Kasım'da 159 milyar dolar seviyesine geldiğini bildiren Karahan, bu azalışın yaklaşık 32 milyar dolarının altın değerleme etkisinden kaynaklandığını söyledi.

Son bir haftada altın fiyatlarında ilave bir düşüş ve küresel piyasalarda risk algısında hızlı bir bozulma görüldüğünü belirten Karahan, bu iki faktörün rezervlerin geçen hafta azalmasına neden olduğunu ifade etti.

Son yıllarda sermaye çıkışı yaşanan dönemlerde rezervlerde gerileme gözlemlediklerini, belirsizlik ortamının azalmasıyla rezervlerin yeniden güçlü şekilde toparlandığına şahit olduklarını söyleyen Karahan, rezervlerin geçici şokların ekonomi ve finansal sistem üzerinde oluşturabileceği riskleri sınırlamak için biriktirildiğini kaydetti. Döviz rezervlerinin temel rolünün şoklara tampon olabilmek olduğunu dile getirdi.

Karahan, daha önceki dönemlerde olduğu gibi risk algısının normalleşmesiyle birlikte rezervlerin tekrar artacağını değerlendirdiklerini söyledi.

Yurt içi döviz talebinin sınırlı kalmasını politikalarının bir kazanımı olarak gördüklerini belirten Karahan, yaşanan çeşitli şoklara rağmen Türk lirasına olan talebin istikrarlı biçimde sürmesinin politikalara olan güveni yansıttığını ifade etti.

Sıkı para politikası duruşunun ve makroihtiyati çerçevenin Türk lirası varlıklara olan talebi güçlü tuttuğunu söyleyen Karahan, Türk lirasına olan talebin desteklenmesi gerekirse başta temel araç olan politika faizi olmak üzere makroihtiyati ve likidite araçlarını kullanabileceklerini, eş güdüm içinde stopaj düzenlemeleri gibi başka adımların da atılabileceğini bildirdi. Temel önceliklerinin dezenflasyon sürecinin devamını güvence altına almak ve fiyat istikrarını sağlamak olduğunu da sözlerine ekledi.

"Tüm adımlarımızın amacı fiyat istikrarını ve finansal istikrarı güçlendirmek"

Altının rezervlerde önemli bir yer tuttuğu hatırlatılan Karahan'a, rezervleri etkin şekilde kullanmak için hangi araçlara sahip oldukları soruldu.

Savaşın başlangıcından 13 Kasım'a kadar olan dönemde rezervlerde görülen düşüşün yaklaşık yüzde 60'ının altın fiyatlarından kaynaklandığını belirten Karahan, son günlerdeki ilave düşüşte altın fiyatlarının yanı sıra yurt dışı yerleşikler kaynaklı sermaye çıkışlarının da etkili olduğunu söyledi. Geçmişte küresel koşullar iyileştiğinde sermaye girişlerinin yeniden güçlendiğini gördüklerini anlattı.

Bu dönemde hanehalkının döviz talebinin sınırlı seyrettiğini söyleyen Karahan, yaşanan şoklara rağmen Türk lirasına talebin istikrarlı kalmasını izlenen politikalara duyulan güvenin bir göstergesi ve önemli bir kazanım olarak gördüğünü ifade etti. Sıkı para politikası ve makroihtiyati düzenlemelerin Türk lirası varlıklara olan talebi desteklediğini belirtti.

Araçlara değinen Karahan, rezerv kompozisyonunu ayarlama ve likidite yönetimi açısından birçok enstrümana sahip olduklarını, rezerv yönetimi ve likidite araçları konusunda proaktif, esnek ve kontrollü bir yaklaşım izlediklerini söyledi.

Türkiye'nin yurt içi ve yurt dışı altın işlemlerinin çeşitliliği açısından küresel düzeyde sayılı ülkeler arasında yer aldığını belirten Karahan, bu nedenle benzer ülke merkez bankalarına kıyasla Merkez Bankasının toplam rezervleri içinde altının payının daha yüksek olduğunu bildirdi. Altın rezervlerinin toplam rezervler içindeki payının yüzde 60'ın üzerinde olduğunu kaydetti.

Bu durumun altının yurt içi ve yurt dışı piyasalarda aktif bir rezerv yönetimi ve politika aracı olarak kullanılmasını gerektirdiğini söyleyen Karahan, bunu yakın dönemde başarıyla gerçekleştirdiklerini anlattı. Savaşın başlamasından sonra altın swap işlemleri yaptıklarını, bunları vadesi gelince kapattıklarını belirtti.

Gerekmesi durumunda döviz pozisyonunu güçlendirmeye yönelik olarak altına bağlı her türlü aracı proaktif şekilde kullanabileceklerini ifade eden Karahan, savaşın başlamasının ardından bankaların Merkez Bankasıyla olan swap işlemlerini yeniden talep etmeye başladığını söyledi.

Bunun üzerine döviz karşılığı Türk lirası swap işlemlerine yeniden başladıklarını belirten Karahan, bu işlemlerin bankaların talebine göre düşük ölçekli olarak devam ettiğini bildirdi. Son dönemdeki likidite gelişmelerinin bankaların bu aracı daha fazla kullanabileceğine işaret ettiğini dile getirdi.

Türk lirasına talepte bir zayıflama görmeleri halinde bunun enflasyon görünümüne etkisini değerlendireceklerini söyleyen Karahan, politika faizinin temel araç olduğunu, gerektiğinde makroihtiyati ve likidite araçlarını da devreye alabileceklerini belirtti. İhtiyaç halinde stopaj düzenlemeleri gibi Türk lirası tasarruflarını destekleyebilecek adımların da ilgili kurumlarla eş güdüm içinde değerlendirilebileceğini ifade etti.

Karahan, "Tüm adımlarımızın amacı, fiyat istikrarını desteklemek ve finansal istikrarı güçlendirmek." dedi.

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