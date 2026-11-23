Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde evlerine yıldırım düşmesi sonucu Nazlı Fidan (26) 2 çocuğuyla birlikte yaralandı; tedavisinin ardından taburcu edilen anne, yaşadığı korku dolu anları anlattı.

Fidan, “Birden ne olduğunu anlamadan sanki biri içeriye bomba fırlattı. Dizden aşağıya çarptı ve beni 5-6 metre fırlattı.” dedi.

Yaralılar traktörle ana yola ulaştırıldı

Olay, Ergani ilçesi kırsal Aşağıbitikçi Mahallesi Pınarbaşı Küme Evleri’nde dün öğle saatlerinde yaşandı.

Odada bulunan Nazlı Fidan ile çocukları Osman (9) ve Ali (8), eve yıldırım düşmesi sonucu yaralandı.

Bölgeye, ihbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yolun bozuk olması nedeniyle sağlık ekipleri mahalleye giremedi; yaralılar yakınları tarafından otomobille ana yola götürülmeye çalışılırken araç çamura saplandı.

Çamura saplanan otomobil, traktörle çekilerek ana yoldaki sağlık ekiplerinin yanına ulaştırıldı.

Anne ve 2 çocuğu, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı ve tedavilerinin tamamlanmasının ardından bugün taburcu edildi.

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DHA Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde evlerine yıldırım düşmesi sonucu 2 çocuğuyla birlikte yaralanan ve taburcu edilen Nazlı Fidan, bozuk yol nedeniyle yaralıların traktörle ana yola taşındığını anlattı.

DHA Ergani'de evlerine yıldırım düşen Nazlı Fidan, iki çocuğuyla birlikte tedavi edilip taburcu edildi; fotoğraf olay yerindeki evin iç mekânını gösteriyor.

Nazlı Fidan olay anını anlattı

Nazlı Fidan, metrelerce savrulduğunu söyleyerek olay anını anlattı.

Fidan, şöyle devam etti: “Olay günü ikindi ezanı okundu. Ben de namaz kılmak için kalktım. Birden ne olduğunu anlamadan, sanki biri içeriye bomba fırlattı. Dizden aşağıya çarptı ve beni 5-6 metre kadar fırlattı. O an çocuklar da yanımdaydı. Hepimiz birden bağırdık. Çocuklarım da ‘dizlerim’ diye bağırdı, ağlamaya başladık. Eltimin oğlundan herkesi çağırmasını ve bize yıldırımın çarptığını söylemesini istedim. O da dama çıkarak komşuları çağırdı. O esnada babam ve kardeşim geldi. Babamın evi yakındı. Koştular geldiler. Dizlerimden itibaren hissetmediğim için kalkamıyordum. Beni kucaklayarak evin dışına götürüp, toprağın içine koydular. Üstüme toprak attılar. Yarım saat kadar kaldık orada. Sonra içeriye girip, bir iki saat kadar bekledik.”

DHA Ergani'de yıldırım düşen evin bulunduğu Pınarbaşı Küme Evleri'nde, bozuk yol nedeniyle yaralılar traktörle ana yola ulaştırılmıştı.

DHA Ergani'de evlerine yıldırım düşen Nazlı Fidan ve iki çocuğu, bozuk yol nedeniyle ambulansla ana yola ulaştırıldı.

Hasan Fidan: Yolumuz çok kötü

Hasan Fidan ise eşi ve çocuklarının sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.

Fidan, “Dün yıldırım çarpması sonucu eşim ve iki çocuğum yaralandı. O esnada ben eve gelinceye kadar jandarma ve AFAD’ı aradık. Yolumuz çok kötü. Asfalt yola gidiş ve geliş, 7 kilometre. Bu sene çocuklarımız da okuldan mahrum kaldı. Dün hastaları traktörle zor şartlar altında asfalt alana kadar getirdik. Hiçbir araba köye giremiyor. Yol yok, mevcut yol ise bozuk. Jandarma yoldan dolayı gelemiyordu. Gerçekten ne yapacağımızı bilmiyoruz ve sözün bittiği yerdeyiz. Allah korusun, çocuklarım ve eşim ölseydi ne yapacaktık? Allah’a şükürler olsun şu an çocuklarımın ve eşimin durumu iyi” diye konuştu.

DHA Ergani'de evlerine yıldırım düşen ve 2 çocuğuyla birlikte yaralanan Nazlı Fidan, olay anını anlattı; kötü yol nedeniyle yaralılar traktörle ana yola ulaştırılmıştı.

DHA Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde evlerine yıldırım düşmesi sonucu yaralanan ve taburcu edilen Nazlı Fidan, oğulları Osman ve Ali ile birlikte, bozuk yol nedeniyle sağlık ekiplerinin mahalleye giremediğini anlatıyor.

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