Park yeri tartışması ölümle bitiyordu: İttiği yaşlı adamın kafasını taşa vurduğu anlar kamerada

İstanbul Esenyurt’ta misafiri geleceği için boş park yerinde bekleyen yaşlı adam ile komşusu arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen olayda genç komşu yaşlı adamı iterek yere düşürdü. O sırada yaşlı adam yerde duran parke taşına başını vururken, çevredeki vatandaşlar müdahale etti. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.